Освітлення за допомогою пляшки. Фото: loja.br.abb.com

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Звичайна прозора пластикова пляшка може стати частиною простої системи освітлення будинку. Для базової конструкції не потрібні батарейки, дроти чи підключення до електромережі — вона використовує природне сонячне світло.

Такий незвичайний спосіб уже багато років застосовують у країнах, де доступ до електроенергії обмежений або ненадійний. Він не замінює електричну лампу повністю, але може суттєво покращити освітлення приміщення вдень.

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Розповідаємо, як працює ця технологія, скільки світла вона здатна дати, які матеріали потрібні для її виготовлення та чи можна скористатися нею в українських умовах.

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Як пляшка з водою може освітлювати кімнату

Технологія відома як лампа Мозера — на честь бразильського механіка Альфредо Мозера, який запропонував використовувати пляшку з водою для освітлення приміщень у 2002 році. В англомовних джерелах її також називають solar bottle bulb — «сонячною пляшковою лампочкою».

Принцип роботи досить простий. Прозору пластикову PET-пляшку наповнюють водою та встановлюють у спеціально підготовлений отвір у даху. Верхня частина пляшки залишається над покрівлею, а нижня виступає всередину приміщення.

Коли сонячне світло потрапляє на пляшку, воно проходить крізь воду, заломлюється та розсіюється в різних напрямках. Завдяки цьому освітлюється не лише невелика ділянка безпосередньо під отвором, а й навколишній простір кімнати.

Фактично пляшка з водою виконує роль простого світлового розсіювача, вона перетворює спрямований потік сонячного світла на м’якше, більш рівномірне освітлення всередині приміщення.

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За інформацією ООН, за сприятливих умов така конструкція може забезпечувати освітлення, яке порівнюють зі світлом звичайної лампи розжарювання потужністю близько 60 Вт. У ясну погоду одна пляшка здатна освітлювати кімнату площею до 40 м².

Водночас це лише орієнтовне порівняння яскравості, а не точна технічна характеристика. Пляшка не виробляє електричної енергії та не має власного джерела живлення — вона використовує сонячне світло, яке потрапляє на її верхню частину.

Що потрібно для виготовлення такої лампи

Для традиційної конструкції використовують доступні матеріали:

прозору пластикову PET-пляшку об’ємом 1,5–2 літри;

чисту фільтровану воду;

невелику кількість побутового відбілювача;

оцинкований металевий лист для закріплення пляшки;

епоксидний клей або гумовий герметик для захисту від потрапляння дощової води.

Відбілювач додають не для посилення світла. Його завдання — стримувати розвиток водоростей, через які вода з часом може помутніти та погіршити світлопропускання конструкції.

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В офіційній інструкції Liter of Light для виготовлення конструкції рекомендовано приблизно 10 мл відбілювача.

Пляшку закріплюють у металевій пластині, а місця з’єднання ретельно герметизують. Після цього конструкцію встановлюють у підготовлений отвір у покрівлі.

Важливо, щоб з’єднання залишалося водонепроникним, адже навіть невелика щілина може спричинити протікання даху, пошкодження оздоблення, вологість у приміщенні та поступове руйнування конструкцій будівлі.

Самостійно прорізати отвір у покрівлі без відповідного досвіду не варто. Перед встановленням потрібно перевірити конструкцію даху, його гідроізоляцію, несучу здатність та можливість безпечного монтажу. Роботи на висоті також потребують дотримання правил безпеки.

Наскільки добре освітлює кімнату пляшка з водою

Ефективність такої системи залежить насамперед від кількості сонячного світла, яке потрапляє на пляшку.

За даними міжнародної організації World Habitat, освітлення від такої конструкції можна порівняти зі звичайною лампою розжарювання потужністю приблизно 40–60 Вт.

Найкраще система працює у світлу пору доби, коли пляшка отримує достатньо прямого сонячного світла. У ясний день освітлення може бути досить помітним, особливо в невеликих приміщеннях, де бракує вікон або природного світла.

У похмурі дні її ефективність помітно знижується. Взимку, коли світловий день коротший, а сонце стоїть нижче над горизонтом, користуватися таким освітленням можна протягом меншого часу.

Також мають значення розташування будинку, форма та кут нахилу даху, затінення деревами, сусідніми спорудами чи іншими об’єктами, а також якість і чистота самої пляшки з водою.

Чи працюватиме пляшка з водою вночі

Ні. Це головне обмеження технології.

Звичайна лампа Мозера не накопичує сонячну енергію та не має власного джерела живлення. Щойно природного освітлення стає недостатньо — уночі, у тривалу хмарну погоду або в сутінках — пляшка перестає ефективно освітлювати приміщення.

Тому використовувати її як повноцінну заміну електричній лампі неможливо. Це рішення передусім для додаткового денного освітлення, а не для цілодобового світла в домі.

Існують також удосконалені варіанти з невеликими сонячними панелями, акумуляторами та світлодіодами. Вони здатні забезпечувати світло після заходу сонця, однак це вже інша конструкція, яка потребує електронних компонентів і регулярнішого обслуговування.

Де вже використовують таке освітлення

Особливо широкого поширення технологія набула на Філіппінах.

У 2011 році там розпочали реалізацію проєкту Liter of Light, метою якого було забезпечення доступним денним освітленням будинків, що погано освітлювалися або не мали надійного електропостачання.

Конструкції виготовляли з використаних пластикових пляшок і встановлювали переважно в будівлях із металевими дахами. Такий підхід дозволяв використовувати прості та недорогі матеріали для покращення умов життя в домогосподарствах. За даними програми ООН, до 2017 року технологію застосували в понад 350 тисяч домогосподарств у різних країнах світу.

Популярність такого рішення пояснюється доступністю матеріалів, простотою принципу роботи, можливістю повторно використовувати пластикові пляшки та відсутністю витрат електроенергії для базової версії.

Чи можна використовувати такий спосіб в Україні

Теоретично так. Проте найбільше він підходить для одноповерхових господарських споруд, майстерень, сараїв, гаражів та інших приміщень із недостатнім природним освітленням.

У звичайній квартирі багатоповерхового будинку реалізувати таку конструкцію значно складніше, адже для її роботи потрібен доступ до зовнішньої поверхні даху. Крім того, встановлення може вимагати погодження з керуючою компанією, ОСББ або власниками будинку.

В українських кліматичних умовах необхідно враховувати зимові морози. Вода в пляшці може замерзати та розширюватися, пошкоджуючи ємність, кріплення або герметик. Тому конструкцію, розроблену для теплого клімату, не можна без змін рекомендувати для цілорічного використання в Україні.

Окремої уваги потребує герметизація покрівлі. Неправильне встановлення може спричинити протікання, а згодом — вологість, цвіль, пошкодження оздоблення та конструкцій будівлі.

Отже, пляшка з водою справді здатна освітлювати приміщення без електрики. Проте це не універсальний спосіб освітлення оселі, а технологія використання денного світла, ефективність якої залежить від погоди, особливостей будівлі, правильності встановлення та кліматичних умов.

Для України вона може бути корисною як додаткове денне освітлення окремих господарських приміщень, але не як основне джерело світла в житлі — особливо вночі, узимку або в тривалу хмарну погоду.

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