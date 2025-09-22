ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Як освіжити одяг без машинки: швидкі методи проти запаху поту

Кожен стикався з моментом, коли річ ще виглядає свіжою, та запах поту вже видає себе. Прати зараз незручно, а хімчистка не завжди під рукою. Саме тоді стане у пригоді легкий і перевірений спосіб.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як прибрати запах поту з одягу без прання

Як прибрати запах поту з одягу без прання / © unsplash.com

Іноді улюблений одяг виглядає охайно, але легкий запах поту все ж відчувається. У таких випадках врятують кілька перевірених методів, що не потребують ані пральної машини, ані походу до хімчистки.

Харчова сода та оцтові пари

Це найефективніший дует для боротьби з неприємними запахами. Головне — застосовувати їх правильно:

  • Сода чудово вбирає вологу й аромати. Достатньо присипати нею зони під пахвами, манжети чи комірці.

  • Оцтові пари діють як природний нейтралізатор. Поставте біля речі відкрите блюдце з оцтом і залиште в закритому просторі (шафі чи пакеті) на кілька годин.

  • Фінальний штрих — провітрювання. Запах поту зникне, а легкий аромат оцту швидко вивітриться.

Коли часу обмаль

Можна зробити експрес-спрей із води та спирту (1:1). Розпиліть суміш на проблемні ділянки — і тканина одразу стане свіжою та знезараженою.

Для делікатних тканин

Шовк чи кашемір потребують особливого догляду. У таких випадках використовуйте ефірні олії лаванди або чайного дерева, розведені у воді й нанесені з пульверизатора.

Як запобігти повторній появі запаху

  • Зберігайте одяг у добре вентильованій шафі.

  • Використовуйте натуральні ароматизатори: мішечки з лавандою чи сушеними цитрусовими кірками.

Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie