Як освіжити подушки, прибрати запах та почистити від плям

Як почистити подушки

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Свіжі та чисті подушки є запорукою якісного сну та здорового відпочинку, адже з часом вони накопичують пил, піт, відмерлі клітини шкіри та неприємні запахи. Проблема втрати об’єму та появи затхлості знайома багатьом, після кількох місяців використання наповнювач поглинає вологу і злипається. Регулярний догляд не вимагає спеціальних навичок чи дорогих засобів, але дозволяє відновити свіжість виробу всього за 40 хвилин та подовжує термін його служби на один-два роки. Для повернення подушкам первинного вигляду необхідно дотримуватися простих правил очищення.

Визначення типу наповнювача перед очищенням

Перед початком будь-яких маніпуляцій важливо вивчити ярлик виробу, оскільки метод догляду залежить від наповнювача. Синтетичні подушки з холофайбера або синтепону зазвичай легко переносять машинне прання. Пухові та пір’яні вироби вимагають більш делікатного поводження, їх не можна сильно стискати, викручувати або віджимати на високих обертах. Натомість подушки з ефектом пам’яті або латексу прати в машині суворо заборонено, оскільки вода зруйнує їхню структуру, тому для них підходить лише сухе або поверхневе очищення.

Ефективні методи видалення плям і жовтизни

Для позбавлення від стійких плям, наприклад, від поту чи косметики, потрібна попередня обробка. Ефективним народним методом є суміш харчової соди, перекису водню та кількох крапель засобу для миття посуду. Цю пасту наносять на забруднену ділянку, залишають на пів години, після чого акуратно протирають вологою губкою або відправляють подушку у прання. Для білих тканин можна використовувати кисневий відбілювач, який м’яко видаляє жовтизну, не пошкоджуючи волокна.

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Способи усунення неприємного запаху за 20 хвилин та дезінфекція

Якщо подушка не має видимих забруднень, її можна швидко освіжити без використання води за допомогою сухого чищення. Для синтетичних і бамбукових наповнювачів чудово підходить звичайна харчова сода, яка є природним абсорбентом. Потрібно рівномірно розподілити 50-70 грамів соди по поверхні та залишити на 20 хвилин, за цей час вона поглинає надлишкову вологу і нейтралізує аромати. Для додаткового ефекту можна додати кілька крапель ефірної олії лаванди або чайного дерева. Після цього подушку слід ретельно пропилососити з обох боків, використавши насадку для оббитих меблів.

Додатковим засобом для боротьби з органічними запахами є розчин оцту, для цього на один літр води додають 30 мілілітрів 9-процентного столового оцту і злегка розпилюють на поверхню з пульверизатора, не перезволожуючи виріб. Також корисно регулярно провітрювати подушки на свіжому повітрі в суху сонячну погоду, оскільки ультрафіолетові промені знищують бактерії.

Тонкощі машинного прання та відновлення об’єму

Якщо наповнювач можна прати в машині, слід обрати делікатний режим з температурою не вище 40 градусів. Рекомендується використовувати 20-30 грамів рідкого миючого засобу без сильного аромату, оскільки залишки порошку часто викликають затхлість та алергічні реакції. Обов’язково потрібно додавати додаткове полоскання для повного видалення хімікатів з волокон. Щоб відновити об’єм під час обертання, у барабан пральної машини слід покласти два-три чисті тенісні м’ячі, які механічно розбивають грудки наповнювача і повертають виробу пишність.

Правильне сушіння та профілактика

Правильне сушіння є фінальним етапом очищення, оскільки волога створює сприятливе середовище для розмноження бактерій. Найкраще сушити вироби в горизонтальному положенні на сушарці в добре провітрюваному приміщенні або на вулиці в тіні, періодично збиваючи та перевертаючи їх. Пухово-пер’яні подушки потрібно акуратно розправити руками і сушити строго горизонтально, щоб наповнювач не збився в один бік.

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Для профілактики експерти рекомендують провітрювати подушки на свіжому повітрі щонайменше раз на місяць, міняти наволочки кожні 7-10 днів і використовувати додаткові захисні чохли. Глибоку чистку пухово-пер’яних виробів варто проводити не рідше двох разів на рік. Якщо ж подушка навіть після всіх процедур швидко втрачає форму і залишається плоскою, це сигнал про необхідність її заміни, адже в середньому синтетичний виріб служить 2-3 роки, а пуховий — до 5 років.

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