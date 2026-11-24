Секрети у GTA 6, Фото: Rockstar Games

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Майже тиждень мільйони людей в усьому світі проводять свої вечори у довгоочікуваній грі GTA 6, яка вийшла минулої середи вночі. За цей час геймери встигли знайти чималу кількість «великодок» — від собачого острова до прихованих золотих автівок, атомних станцій і цікавих можливостей персонажів.

Секретами ділиться Lifehacker.

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«Великодки» у GTA 6: які функції увімкнути та про що не забути на початку гри

Ці поради допоможуть вам краще освоїтися у Grand Theft Auto VI і не витрачати зайвий час на незручні стандартні параметри. Масштабний світ шостої частини насичений дрібницями, про які грубі базові підказки на старті часто замовчують.

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Не пропускайте дрібниці та додаткові квести у першому розділі

Якщо ви тільки на початку гри, у жодному разі не пропускайте додаткові завдання та взаємодії. Добре дослідіть усе навколо. Облаштуйте житло перед приїздом Люсії, проведіть спільні медитації. А ще — краще купити їй намисто. Усе це вплине на загальне проходження. Не біжіть сюжетом.

Перед місією «Recalibration» краще зробити окреме збереження, адже саме вона підводить до «Tourist Trap» — точки, після якої повернутися до першого розділу вже не вийде.

Активуйте голосові підказки маршруту, щоб не збиватися з дороги

Тим, хто звик до аркадних чи симуляторних перегонів, керування транспортом у новій частині здасться зовсім іншим. Поєднувати звикання до поведінки авто з постійним поглядом на мінікарту непросто, особливо коли час підтискає.

Вихід — увімкнути голосову навігацію через меню GTA VI — Audio — GPS Voice — Voice. На PS5 це працює ще зручніше: підказки звучать безпосередньо через вбудований динамік контролера DualSense.

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Переналаштуйте швидкість пересування для Джейсона і Люсії

За замовчуванням біг прив’язаний до утримання L3, через що швидко втомлюються великі пальці. Ситуацію виправляє налаштування швидкості руху через лівий стік: легкий нахил дає спокійну ходу, а повний — швидший крок, підтюпцем або біг.

Увімкнути це можна за шляхом GTA VI — Gameplay — Movement Speed — Jog. Такий варіант дозволяє рухатися жвавіше без витрати витривалості, а за потреби замість Jog ставиться Run для максимального темпу. Крім того, у вкладці Control Scheme можна обрати розкладку Classic, щоб бігати затиснутою кнопкою X замість L3.

Знизьте інтенсивність вібрації для довгих сесій

Занадто сильна вібрація геймпада не лише втомлює під час тривалого сидіння перед екраном, а й швидше садить батарею. У меню GTA VI — Controller — Vibration & Haptics Strength силу віддачі можна трохи зменшити.

Підкрутіть «мертву зону» стіків для точнішого керування машинами

З часом багато геймпадів починають «дрейфувати». Водночас індивідуальне налаштування «мертвої зони» для кожного стіка корисне навіть на новому контролері: значення 7 помітно прибирає відчуття «плавучості» автомобілів під час їзди.

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Ховайте байк у кузові пікапа для відходу після пограбувань

Серйозні витівки швидко привертають увагу поліції, тож гравці зазвичай готують змінний одяг, залишають авто за квартал-другий або діють приховано, щоб не лишати свідків. Є й інший спосіб — використати пікап, доступний на початку гри.

Мотоцикл ставиться у кузов, пікап відганяється у затишне місце неподалік місця події, а далі гравець їде на ціль уже на байку. Після завершення справи мотоцикл можна кинути й швидко дістатися до захованого пікапа, який свідки не пов’язували з нальотом.

Не глушіть двигун авто, щоб виграти секунди під час втечі

Якщо ви вже припаркували автівку перед пограбуванням, прискорити старт допомагають дві кнопки. Двічі натиснувши Triangle, персонаж виходить з авто з увімкненим мотором — тож коли ви повертаєтеся, можете миттєво рушати.

А якщо встигнути одразу після подвійного натискання Triangle, ще в момент виходу з салону, натиснути L3, двері залишаться відчиненими, що зекономить ще трохи часу.

Зменште візуальне навантаження, щоб менше втомлювалися очі

Для гравців із хронічними мігренями чи чутливістю до різкого світла в грі є чимало опцій, які знімуть напругу з очей. У розділі GTA VI — Display — Flashbang параметр Dark прибирає різкий білий спалах від світлошумових гранат.

Там само можна послабити екранні ефекти низького здоров’я чи витривалості, увімкнути зниження яскравості спалахів або скористатися Focus Trail Colorblind Mode для зручнішого розрізнення кольорів.

Додайте постійну точку в центрі екрана, щоб менше заколисувало

Активна робота камери в іграх від першої та третьої особи може викликати запаморочення, нудоту й головний біль уже за перші дві години. Зменшити ці прояви допомагає опція Persistent Center Dot у розділі GTA VI — UI, яка тримає на екрані нерухому білу крапку по центру. Додатково у вкладці Camera варто зменшити похитування камери, її трясіння і розгойдування зброї. У налаштуваннях можна підібрати зручну чутливість огляду та прицілювання.

Увімкніть Tinnitus Reduction для захисту слуху

Після вибухів у грі лунає тривалий реалістичний дзвін у вухах, який для людей із тинітусом або хронічними мігренями може бути надто важким. Щоб прибрати цей ефект, достатньо зайти в налаштування гри та активувати Tinnitus Reduction у вкладці Audio.

Що станеться з мозком після 8 годин поспіль у GTA

Нагадаємо, восьмигодинний марафон у GTA 6 може призвести до фізичної й розумової втоми та погіршення нічного відпочинку. Як пояснив консультант зі здоров’я компанії Balance My Hormones Майк Кочіс у коментарі виданню LADbible, на початку гри нові враження, завдання й нагороди активують систему винагороди мозку через дофамін, напружені епізоди викликають реакцію, подібну до «бий або біжи», а вже 25 хвилин гри зі сценами насильства можуть знизити рівень кортизолу, згодом приносячи значне розслаблення.

Згодом занурення у гру у стані «потоку» змушує забувати про час, рух, їжу та воду, що виснажує мозок через постійну концентрацію, обробку візуальної інформації та ухвалення рішень. Це призводить до перевтоми, зневоднення, дискомфорту, гіршої реакції, уважності й обробки інформації.

Після восьми годин гри, особливо ввечері, яскраве світло екрана пригнічує вироблення мелатоніну, а висока мозкова активність змушує подумки повертатися до ігрових подій, через що складніше заснути та порушується режим сну й активності. Для відновлення після екрана Кочіс радить приглушити світло, відмовитися від інтенсивної візуальної стимуляції та зайнятися перед сном спокійною діяльністю.

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