Як перестати плакати під час різання цибулі: один простий спосіб перевершив усі інші

Цибуля / © Freepik

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Нарізання цибулі майже завжди супроводжується сльозами, тому в інтернеті можна знайти чимало порад, як цього уникнути. Домашня кухарка Ненсі Мок вирішила перевірити три популярні методи на практиці й з’ясувала, що лише один із них дійсно допомагає позбутися дискомфорту.

Про це повідомило видання Simply recipes.

Сльози під час нарізання виникають через природний захисний механізм цибулі. Коли ніж пошкоджує клітини овочу, в повітря потрапляють сполуки сірки, які подразнюють очі та слизову оболонку носа. У відповідь організм починає активно виробляти сльози, щоб змити подразники. Водночас різні сорти цибулі мають неоднакову концентрацію цих речовин: жовта та червона зазвичай викликають сильніше подразнення, тоді як солодкі сорти й шалот є м’якшими.

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Щоб результати були об’єктивними, усі методи тестували в однакових умовах. Для експерименту використовували жовту цибулю, добре наточений ніж та однакову техніку нарізання. Спеціальні захисні окуляри чи інші пристрої авторка не застосовував, як і не перевіряв ризиковані поради на кшталт нарізання овочу під водою.

Першим протестували популярний лайфгак зі шматком хліба в роті. Вважається, що він змушує дихати ротом, а не носом, через що менше подразнювальних речовин потрапляє до дихальних шляхів. Однак на практиці цей спосіб не виправдав очікувань. Уже приблизно за хвилину після початку нарізання з’явилися печіння в очах і сльози, а готувати зі шматком хліба в роті виявилося незручно.

Другим способом стало охолодження цибулі перед приготуванням. Теорія полягає в тому, що за нижчої температури сполуки сірки стають менш активними. Після 30 хвилин у холодильнику цибуля справді викликала менше дискомфорту — сльози почалися лише приблизно через дві хвилини. Водночас автор зазначає, що для кращого ефекту овоч, імовірно, довелося б охолоджувати довше. При цьому тривале зберігання цибулі в холодильнику не рекомендують, адже холод і волога можуть зробити її м’якшою.

Найефективнішим виявився третій спосіб — використання звичайного вентилятора. Його встановили поруч із обробною дошкою так, щоб потік повітря відводив цибулеві випари вбік ще до того, як вони досягали обличчя. У результаті вдалося без сліз нарізати цілу велику цибулину. Наприкінці роботи відчувалося лише незначне поколювання в носі.

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За підсумками експерименту авторка рекомендує використовувати саме вентилятор, якщо потрібно швидко нарізати цибулю без дискомфорту. Також вона радить завжди працювати добре наточеним ножем. Гостре лезо акуратніше розрізає клітини овочу, через що у повітря потрапляє менше подразнювальних сполук, а сама нарізка займає менше часу.

Нагадаємо, простий кулінарний прийом дозволяє зробити звичайну гречану кашу ароматнішою, розсипчастою та смачнішою. Для цього до гречки радять додати спецію, яка не потребує значних витрат, але допомагає по-новому розкрити смак звичного гарніру.

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