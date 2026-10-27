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Як перевести вікна в зимовий режим: проста перевірка покаже, чи потрібно це робити
Похолодання саме по собі не є причиною підкручувати фурнітуру. Спершу перевірте притиск стулки та джерело протягу.
«Зимовий режим» вікон — це побутова назва сильнішого притиску стулки до рами, тому переводити фурнітуру в інше положення лише через зміну сезону не потрібно, якщо стулка щільно зачиняється, у кімнаті тепло, а протягів немає, налаштування краще не змінювати.
Потреба в регулюванні з’являється тоді, коли проблема справді пов’язана з притиском. Безпечний порядок дій такий: перевірити вікно, оглянути ущільнювач і лише потім вирішувати, чи потрібне регулювання.
Спершу перевірте, чи справді стулка притискається слабко
Для попередньої перевірки можна використати аркуш паперу. Відчиніть стулку, покладіть папір між рамою та стулкою, зачиніть вікно й обережно спробуйте витягнути аркуш. Повторіть тест у кількох місцях по периметру.
Якщо папір вислизає майже без опору, притиск у цій точці може бути недостатнім. Відчутний опір означає, що стулка утримує аркуш щільніше. Такий тест лише показує, де варто придивитися до вікна: він не встановлює причину несправності та не перевіряє монтажний шов.
Коли регулювання не допоможе
Холод може потрапляти до кімнати не через стулку. Якщо протягує з-під підвіконня або в місці примикання рами до стіни, підкручування цапф не усуне проблему. У такому разі потрібно перевірити ізоляцію та за потреби звернутися до майстра; докладніше про можливі причини продування розповідаємо в матеріалі про вибір, монтаж і догляд за пластиковими вікнами.
Так само не варто починати з регулювання, якщо ущільнювач потріскався, втратив еластичність або відійшов від посадкового місця. Його очищують від бруду та обробляють засобом, сумісним із матеріалом. Пошкоджений ущільнювач потребує заміни, а не сильнішого притиску.
Якщо притиск слабкий
На торці відкритої стулки знайдіть цапфи або ексцентрики — рухомі металеві елементи запірної фурнітури. Вони можуть мати різну форму та отвір під шестигранник, викрутку чи ключ Torx. Не кожна фурнітура дає змогу змінювати притиск, тому спочатку варто звіритися з інструкцією виробника.
Перед будь-якою зміною сфотографуйте початкове положення всіх цапф. Якщо інструкція підтверджує можливість регулювання, змінюйте положення обережно й однаково в усіх відповідних точках, після чого перевірте роботу ручки та повторіть тест із папером.
Універсального напрямку повороту для всіх вікон немає: він залежить від конструкції ексцентрика. Якщо ручка повертається з надмірним зусиллям, механізм не рухається або після налаштування стало гірше, зупиніться та зверніться до майстра. Силоміць повертати фурнітуру не можна.