Як перевірити якість води / © pexels.com

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Вода може здаватися абсолютно чистою, але містити мікроорганізми, надлишок солей або інші небажані домішки. Тому перевірити її якість у домашніх умовах варто хоча б за кількома простими ознаками, а для точного визначення складу — зробити лабораторний аналіз.

Як швидко перевірити воду вдома

Налийте воду у прозору склянку або білий посуд і подивіться на неї за гарного освітлення. Вона не повинна мати незвичного забарвлення, помутніння чи великої кількості осаду.

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Є ще один простий спосіб перевірки. Наберіть воду приблизно на третину пляшки, добре струсіть і подивіться, чи утворюється стійка піна. Якщо вона не зникає, а вода має підозрілий запах, для пиття її краще не використовувати. Особливо небезпечними ознаками є запах бензину, хімікатів або інший різкий неприродний запах. Такі рекомендації дає МОЗ України.

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Для домашньої перевірки можна також придбати тест-смужки або набори для визначення pH, жорсткості, нітратів, нітритів та інших показників. Але вони не замінюють лабораторного аналізу, особливо якщо вода походить із колодязя чи свердловини.

Як очистити воду власноруч

Найпростіший варіант — відстоювання та фільтрація. Якщо вода містить видимі частинки, її спочатку залишають у чистій ємності, щоб важкі домішки осіли, після чого обережно переливають верхній шар через побутовий фільтр.

Для додаткового очищення можна використовувати фільтри з активованим вугіллям. Вони здатні зменшувати кількість деяких органічних домішок і покращувати смак та запах води. Мембранні системи працюють значно глибше та можуть видаляти широкий спектр розчинених речовин.

Якщо головна проблема — мікробне забруднення, найнадійнішим домашнім способом залишається кип’ятіння. ВООЗ зазначає, що доведення води до активного кипіння і правильне подальше зберігання дозволяють інактивувати бактерії та віруси.

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Водночас важливо розуміти: кип’ятіння знезаражує воду, але не є універсальним способом видалення хімічних забруднювачів. Наприклад, якщо є підозра на нітрати або інші розчинені речовини, потрібен відповідний аналіз і метод очищення. ВООЗ окремо зазначає, що нітрати складно видаляти простим знезараженням.

Що краще зробити, якщо вода з колодязя або свердловини

Для такої води одного домашнього «тесту» недостатньо. Найнадійніше періодично віддавати зразок до лабораторії та перевіряти основні мікробіологічні й хімічні показники.

А вже за результатами аналізу можна підібрати очищення: звичайний механічний фільтр — для частинок, вугільний — для певних органічних домішок і запахів, а спеціальні мембранні системи — для частини розчинених речовин.

Головне правило просте: не намагайтеся визначити безпечність питної води лише за її смаком, кольором чи запахом. Вода може бути на вигляд ідеально чистою, але містити невидимі забруднювачі.

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