Як перевірити мед на натуральність: простий домашній тест за допомогою води

Як перевірити мед на натуральність

Купуючи мед, завжди хочеться бути впевненим у його якості. Але як відрізнити натуральний продукт від підробки, адже не всі мають змогу провести лабораторний аналіз? Існує простий та цікавий спосіб перевірки, який можна легко виконати вдома. Він ґрунтується на унікальній властивості натурального меду — його «генетичній пам’яті».

Що знадобиться для перевірки меду на натуральність

Все, що потрібно для перевірки тесту — це плоска тарілка або блюдце, чиста холодна вода та самий мед, який ви хочете перевірити.

Як перевірити мед на справжність

Візьміть тарілку і налийте в неї трохи меду. Краще, щоб мед був рідким, тому якщо він закристалізувався, його можна злегка підігріти на водяній бані (але не вище 40°C, щоб не втратити корисні властивості). Додайте воду. Акуратно, по краю тарілки, налийте трохи холодної води так, щоб вона повністю покрила мед, але його не змивала. Почніть розкручувати тарілку. Візьміть тарілку двома руками і почніть обережно обертати її. Вода над медом має рухатися, а мед не повинен розчинятися в ній занадто швидко. Спостерігайте за результатом. Уважно дивіться на поверхню меду. Якщо мед натуральний, під впливом обертання води на його поверхні почнуть з’являтися візерунки, схожі на шестикутні комірки стільників. Чіткі візерунки, які нагадують соти, як на зображенні, свідчать про високу якість меду.

Так виглядає справжній мед після перевірки водою

Якщо ж візерунків немає, а мед просто розчиняється у воді або утворює безформну масу, це може свідчити про наявність домішок.

Принцип дії тесту

Натуральний мед під впливом води здатен тимчасово відтворювати структуру бджолиних стільників, в яких він зберігався. Це явище називають генетичною пам’яттю меду. Якщо мед не натуральний або містить домішки, він такої форми не набуде.

Інші способи перевірки якості меду

Якщо нанести краплю рідкого меду на зовнішню сторону руки, справжній продукт не буде розтікатися. Якщо ж його втерти в шкіру, вона стане м’якою і бархатистою. У той час як мед з домішками цукру залишить відчуття липкості.

Нанесіть невелику кількість закристалізованого меду на папір, а потім підпаліть його. Натуральний мед не згорить, а папір лише обгорить навколо його меж. Якщо ж мед підроблений, він загориться разом із папером.

Переверніть банку з медом догори дном. У натуральному продукті повітряний простір у шийці розділиться на дві бульбашки: одну більшу, іншу меншу. Це ознака того, що мед якісний.

Мед може мати різну консистенцію: від рідкої та прозорої до густої та однорідної. Залежно від сорту, він з часом змінює свій стан, переходячи в кристалічний, або, як кажуть, «зацукровується». Цей процес є абсолютно природним і свідчить про високу якість продукту. Кристалізація відбувається завдяки глюкозі, яка утворює кристали, тоді як фруктоза залишається в рідкому стані.

Швидкість кристалізації залежить від складу меду. Наприклад, соняшниковий мед може зацукруватися вже за кілька тижнів після збору, а мед з білої акації може залишатися рідким аж до наступної весни. Важливо пам’ятати, що кристалізація не впливає на корисні властивості продукту. Тому, якщо ви купуєте мед взимку, варто віддавати перевагу саме закристалізованому, оскільки його складніше підробити. Рідкий мед у цей період може свідчити про те, що його нагрівали, щоб повернути товарний вигляд.

Пам’ятайте, що якісний мед — це цінний продукт, і краще купити його менше, але бути впевненим у його натуральності, ніж ризикувати здоров’ям.