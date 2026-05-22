Як перевірити свіжість курячого філе в магазині: ознаки якісного м’яса і швидкий тест біля вітрини

Тому в The Better Chicken розповіли про базові ознаки, які допоможуть швидко оцінити якість м’яса прямо біля полиці супермаркету.

Свіжість курки впливає не лише на смак страв, а й на безпеку харчування. Саме тому експерти радять звертати увагу на кілька ключових параметрів: колір, текстуру, запах і умови зберігання.

Основні ознаки свіжого курячого філе

Колір м’яса

Свіже куряче філе має рівномірний світло-рожевий відтінок. Будь-які сірі плями, потемніння або жовтуватий колір можуть свідчити про втрату свіжості.

Важливо: невеликі природні відмінності у відтінку допустимі, але різка зміна кольору — тривожний сигнал.

Текстура та пружність

Якісне філе має бути щільним і трохи пружним на дотик. Якщо м’ясо:

липке;

слизьке;

залишає вологий слід на руках.

Все це ознака початку псування.

Простий тест: легке натискання пальцем. Свіже філе швидко відновлює форму.

Запах

Один із найнадійніших індикаторів. Свіжа курка майже не має запаху або має дуже легкий нейтральний аромат.

Небезпечні ознаки:

кислий запах;

різкий «хімічний» або аміачний відтінок;

неприємний різкий запах.

Якщо запах викликає сумнів — краще не ризикувати.

Паковання та рідина всередині

Під час вибору варто перевірити паковання:

воно має бути герметичним;

без здуття;

без пошкоджень.

Надмірна кількість рідини всередині може свідчити про неправильне зберігання або втрату свіжості.

Дата виробництва та термін придатності

Завжди перевіряйте дату пакування. Чим ближча дата до поточного дня — тим краще.

Також важливо пам’ятати: навіть у межах терміну придатності м’ясо може втрачати якість, якщо його неправильно зберігали.

Як правильно обирати куряче філе в магазині

Щоб зменшити ризик помилки, дотримуйтесь простих правил:

беріть м’ясо в кінці покупок, щоб воно довше залишалося в холодильнику;

обирайте упаковки з мінімальною кількістю рідини;

перевіряйте цілісність пакування;

звертайте увагу на стабільний холод у холодильній вітрині.

Ці прості дії допомагають уникнути покупки неякісного продукту.

Чому важливо перевіряти свіжість курки

Куряче м’ясо є продуктом підвищеного ризику, оскільки при неправильному зберіганні в ньому швидко розвиваються бактерії. Це може призвести до харчових отруєнь.

Тому навіть мінімальні ознаки псування — причина відмовитися від покупки.

FAQ

Як зрозуміти, що куряче філе зіпсоване?

Основні ознаки — неприємний запах, слизька текстура, сірий або зеленуватий колір та надмірна кількість рідини в упаковці.

Який запах має свіжа курка?

Свіже куряче філе майже не має запаху або має дуже легкий нейтральний аромат без кислих чи різких нот.

Чи можна їсти курку, якщо є сумніви щодо її свіжості?

Ні. Якщо є навіть мінімальні сумніви щодо запаху, кольору або текстури, продукт краще не вживати, щоб уникнути ризику отруєння.

