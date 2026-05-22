- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 168
- Час на прочитання
- 2 хв
Як перевірити свіжість курячого філе в магазині: ознаки якісного м’яса і швидкий тест біля вітрини
Купівля курячого філе здається простою справою, але на практиці саме тут покупці найчастіше помиляються. Навіть привабливий зовнішній вигляд упаковки не завжди гарантує свіжість продукту.
Тому в The Better Chicken розповіли про базові ознаки, які допоможуть швидко оцінити якість м’яса прямо біля полиці супермаркету.
Свіжість курки впливає не лише на смак страв, а й на безпеку харчування. Саме тому експерти радять звертати увагу на кілька ключових параметрів: колір, текстуру, запах і умови зберігання.
Основні ознаки свіжого курячого філе
Колір м’яса
Свіже куряче філе має рівномірний світло-рожевий відтінок. Будь-які сірі плями, потемніння або жовтуватий колір можуть свідчити про втрату свіжості.
Важливо: невеликі природні відмінності у відтінку допустимі, але різка зміна кольору — тривожний сигнал.
Текстура та пружність
Якісне філе має бути щільним і трохи пружним на дотик. Якщо м’ясо:
липке;
слизьке;
залишає вологий слід на руках.
Все це ознака початку псування.
Простий тест: легке натискання пальцем. Свіже філе швидко відновлює форму.
Запах
Один із найнадійніших індикаторів. Свіжа курка майже не має запаху або має дуже легкий нейтральний аромат.
Небезпечні ознаки:
кислий запах;
різкий «хімічний» або аміачний відтінок;
неприємний різкий запах.
Якщо запах викликає сумнів — краще не ризикувати.
Паковання та рідина всередині
Під час вибору варто перевірити паковання:
воно має бути герметичним;
без здуття;
без пошкоджень.
Надмірна кількість рідини всередині може свідчити про неправильне зберігання або втрату свіжості.
Дата виробництва та термін придатності
Завжди перевіряйте дату пакування. Чим ближча дата до поточного дня — тим краще.
Також важливо пам’ятати: навіть у межах терміну придатності м’ясо може втрачати якість, якщо його неправильно зберігали.
Як правильно обирати куряче філе в магазині
Щоб зменшити ризик помилки, дотримуйтесь простих правил:
беріть м’ясо в кінці покупок, щоб воно довше залишалося в холодильнику;
обирайте упаковки з мінімальною кількістю рідини;
перевіряйте цілісність пакування;
звертайте увагу на стабільний холод у холодильній вітрині.
Ці прості дії допомагають уникнути покупки неякісного продукту.
Чому важливо перевіряти свіжість курки
Куряче м’ясо є продуктом підвищеного ризику, оскільки при неправильному зберіганні в ньому швидко розвиваються бактерії. Це може призвести до харчових отруєнь.
Тому навіть мінімальні ознаки псування — причина відмовитися від покупки.
FAQ
Як зрозуміти, що куряче філе зіпсоване?
Основні ознаки — неприємний запах, слизька текстура, сірий або зеленуватий колір та надмірна кількість рідини в упаковці.
Який запах має свіжа курка?
Свіже куряче філе майже не має запаху або має дуже легкий нейтральний аромат без кислих чи різких нот.
Чи можна їсти курку, якщо є сумніви щодо її свіжості?
Ні. Якщо є навіть мінімальні сумніви щодо запаху, кольору або текстури, продукт краще не вживати, щоб уникнути ризику отруєння.