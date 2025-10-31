Як перевірити вікна на протяги феном: простий і швидкий перевірений монтажниками спосіб

Як перевірити, чи немає протягу з вікна / © unsplash.com

Сучасні фахівці користуються тепловізорами, але існує перевірений старий спосіб, який доступний кожному — потрібен лише звичайний фен.

Монтажники вже давно застосовують цей метод для виявлення протягів. Він простий, безпечний і не потребує спеціальних навичок. Суть полягає в тому, що теплий потік повітря направляють на стики вікон. Якщо є щілини, повітря в цих місцях відчувається — легке коливання, іноді можна побачити рух шторки або аркуша паперу.

Для перевірки достатньо включити фен на середню температуру й пройтися потоком повітря вздовж рам та ущільнювачів.

Цей спосіб особливо корисний для пластикових вікон. З часом ущільнювачі втрачають еластичність і пропускають холод. Перевірка феном дозволяє виявити проблему до настання морозів, щоб вчасно замінити ущільнювачі або відрегулювати конструкцію.

Важливо: використовувати слід лише тепле повітря, бо надто гарячий потік може пошкодити пластик.

Метод ефективний і для дерев’яних рам, допомагаючи визначити ділянки, де потрібна додаткова герметизація. Дехто радить замість фена свічку чи запальничку, але це небезпечно, тому фен залишається оптимальним варіантом.

Найкраще проводити перевірку у вітряну погоду — протяги проявляються особливо чітко. Звичайний побутовий прилад перетворюється на діагностичний інструмент, і саме тому цей старий метод і досі користується популярністю серед професіоналів.