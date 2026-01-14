Як пережити холод вдома: експерт назвав критичну температуру для дітей і заборонені методи обігріву

Відсутність опалення

В умовах проблем з опаленням українці часто вдаються до ризикованих методів обігріву, які можуть зашкодити здоров’ю більше, ніж сам холод. Існує чітка межа температури, після якої залишатися вдома стає небезпечно, особливо якщо в родині є діти.

Про це в ефірі «Київ 24» розповів експерт з питань безпеки Денис Михальченко.

За словами фахівця, якщо температура у приміщенні опускається до +14 градусів — це прямий сигнал до активних дій. Перебування у таких умовах загрожує серйозним переохолодженням.

«Це небезпечна температура, яка повинна змушувати вас діяти. Треба піти до друзів або знайти найближчий пункт обігріву, щоб організм не перемерзав», — наголосив Михальченко.

Чого не можна робити

Експерт звернув увагу на поширену з радянських часів звичку грітися за допомогою увімкненої газової духовки або конфорок. Такий метод є вкрай небезпечним.

По-перше, відкритий вогонь швидко «спалює» кисень у приміщенні. По-друге, у квартирах часто відсутня потужна вентиляція, необхідна для безпечного використання газу в таких цілях. Це створює ризик отруєння продуктами горіння.

«Духовка — це небезпечна річ, яку не треба використовувати для обігріву», — підкреслив експерт.

Ще однією помилкою є спроба наглухо закрити вентиляційні отвори, щоб зберегти тепло.

Михальченко застерігає: вентиляція — це доступ кисню. Без свіжого повітря організм людини не може нормально функціонувати, що лише погіршує самопочуття в холодних умовах.

Також експерт розвіяв міф про користь алкоголю на холоді. Вживання спиртного дає оманливе відчуття тепла.

«Алкоголь не зігріває. Судини розширюються, і через них наше тіло, навпаки, інтенсивно втрачає дорогоцінне тепло. Крім того, алкоголь притупляє інстинкти самозбереження», — пояснив фахівець.

Як рухатися, щоб не замерзнути

Щоб підняти температуру тіла, можна використовувати легкі фізичні навантаження. Однак тут важливо не перестаратися. Головне правило — не спітніти.

«Піт дуже швидко охолоджується, і людина може перемерзнути ще швидше», — підсумував Денис Михальченко.

Нагадаємо, через аварійні та планові відключення електроенергії українці дедалі частіше стикаються з побутовими труднощами. В соцмережах активно поширюються лайфгаки, які допомагають адаптуватися до відсутності світла, зокрема способи швидко підсушити волосся без фена, використовуючи підручні засоби.