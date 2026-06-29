Як пережити спеку без кондиціонера: прості способи зробити дім прохолоднішим

Спека / © Credits

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Висока температура в оселі може створювати значний дискомфорт, особливо якщо вдома немає кондиціонера. Втім, є кілька простих способів, які допоможуть зробити приміщення прохолоднішим і легше переносити спеку.

Про це повідомило видання Blikk.

Насамперед варто правильно провітрювати житло. Відчиняти вікна рекомендують лише тоді, коли надворі прохолодніше, ніж у приміщенні, — рано-вранці або пізно ввечері. У денні години, навпаки, краще тримати вікна та двері зачиненими, щоб гаряче повітря не потрапляло всередину.

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Ще один ефективний спосіб — захистити кімнати від сонячних променів. Для цього протягом дня варто закривати жалюзі, ролети або щільні штори. Особливо добре із цим завданням справляються зовнішні жалюзі, які затримують сонячне тепло ще до того, як воно нагріє віконне скло. Крім того, варто пам’ятати, що світлі тканини менше поглинають тепло, ніж темні.

Полегшити відчуття спеки допоможе вентилятор. Хоча він не знижує температуру повітря, його потік створює відчуття прохолоди. Ефект можна посилити, якщо поставити перед вентилятором заморожену пляшку з водою або вологу тканину. Також під час вечірнього провітрювання вентилятор можна спрямувати до відчиненого вікна, щоб швидше вивести нагріте повітря з кімнати.

Фахівці також радять по можливості зменшити кількість джерел тепла в будинку. Духовка, плита та інші електроприлади під час роботи додатково нагрівають приміщення, тому в спекотні дні краще готувати легкі або холодні страви й не вмикати техніку без потреби.

Не менш важливо прибрати з кімнат зайвий текстиль. Товсті килими, важкі штори та велика кількість тканин накопичують тепло, через що в оселі стає ще спекотніше.

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Якщо ж у будинку є кондиціонер, експерти радять не охолоджувати приміщення надто сильно. Оптимально, щоб температура в кімнаті була лише на 5–6 градусів нижчою, ніж на вулиці. Занадто великий перепад температур може негативно позначитися на самопочутті.

Найкращий результат дає поєднання кількох простих заходів: правильне провітрювання, затінення, мінімальне використання техніки та грамотне застосування вентилятора допомагають зробити перебування вдома комфортнішим навіть у найспекотніші дні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно провітрювати дім у літню спеку. Зокрема, коли найкраще відчиняти вікна, щоб зберегти прохолоду в оселі.

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