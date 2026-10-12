Як підготуватися до відключень на кілька діб

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У Міністерстві внутрішніх справ України рекомендують мати вдома запас води, продуктів і необхідних ліків на 3–5 діб. Водночас тривалість можливих відключень передбачити складно, тому варто заздалегідь продумати дії на випадок тривалішого знеструмлення. Українські рятувальники, медики й комунальники пояснюють, як підготувати оселю і забезпечити основні побутові потреби.

Скільки води потрібно запасти

Під час масштабних знеструмлень водопостачання може припинитися через зупинку насосного обладнання. Особливо це стосується верхніх поверхів багатоповерхових будинків.

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Українські служби цивільного захисту рекомендують мати приблизно 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води на одну дорослу людину на добу.

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Для родини з трьох осіб на три доби потрібно орієнтовно 27 літрів питної та 90–108 літрів технічної води. Для п’ятиденного запасу ці обсяги відповідно збільшуються.

Воду треба зберігати в чистих закритих ємностях, розділяючи питну та господарську. Воду для пиття і приготування їжі рекомендують використовувати з перевірених джерел.

Якщо централізоване водопостачання припинилося, варто заздалегідь знати розташування найближчих бюветів і пунктів розливу води.

Чи працюватиме каналізація без електроенергії

Відсутність світла необов’язково означає, що в будинку припинить працювати каналізація.

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Як пояснюють у «Київводоканалі», внутрішньобудинкова каналізація переважно працює самопливом. Тому стічні води можуть відводитися навіть без електропостачання.

Водночас міські каналізаційні насосні станції залежать від електрики. Для їхньої роботи під час знеструмлень комунальні підприємства передбачають резервні джерела живлення, однак можливість аварій повністю виключити не можна.

Якщо води немає, але каналізація справна, туалет за потреби можна змивати запасеною технічною водою.

Що робити, якщо каналізація припинила працювати

Якщо нечистоти повертаються через унітаз, ванну або інші зливи, необхідно припинити користуватися сантехнікою і повідомити управителя будинку, ОСББ або аварійну службу водоканалу.

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Не варто намагатися прочистити систему додатковим змиванням води, оскільки це може погіршити ситуацію.

У разі тривалого порушення водовідведення одним із тимчасових рішень може бути переносний біотуалет. Проте потрібно заздалегідь визначити, як безпечно збирати та утилізувати відходи.

Якщо альтернативних санітарних умов немає, мешканцям необхідно звернутися до місцевих комунальних служб. Самовільно зливати нечистоти у дворах, під’їздах чи зливовій каналізації не можна.

Якими продуктами запастися на випадок блекауту

Українські рятувальники рекомендують формувати запас продуктів, які можуть зберігатися без холодильника та не потребують складного приготування.

Для цього підійдуть консерви, сухарі, хлібці, горіхи, сухофрукти, готові каші та інші продукти тривалого зберігання.

Окремо варто подбати про харчування маленьких дітей, людей зі спеціальними дієтичними потребами та домашніх тварин.

За рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України, зачинений холодильник може підтримувати безпечну температуру приблизно чотири години, а повна морозильна камера — до 48 годин. Напівзаповнена морозильна камера зазвичай зберігає холод до 24 годин.

Якщо швидкопсувні продукти перебували за температури понад +4 °C довше двох годин, їх необхідно викинути. Куштувати їжу для перевірки безпечності не можна.

Як залишатися на зв’язку під час тривалих відключень

На випадок блекауту варто мати заряджені павербанки, акумуляторні ліхтарі, запасні кабелі та батарейки.

Якщо електроенергії немає протягом тривалого часу, заряд телефона краще економити, зменшити яскравість екрана, обмежити роботу фонових застосунків і не витрачати енергію на другорядні потреби.

У разі зникнення мобільного сигналу можна скористатися національним роумінгом, вручну обравши мережу іншого українського оператора.

Також варто дізнатися в інтернет-провайдера, чи може його мережа працювати без електропостачання та яке резервне живлення необхідне для домашнього обладнання.

Важливі телефонні номери й адреси рекомендують записати на папері, а з рідними заздалегідь домовитися про спосіб зв’язку в надзвичайній ситуації.

Як зігрітися, якщо зникне опалення

У холодну пору року тривале знеструмлення може вплинути на роботу систем централізованого або індивідуального опалення.

Українські служби цивільного захисту рекомендують заздалегідь перевірити стан вікон і дверей, усунути протяги та підготувати термобілизну, теплі шкарпетки, ковдри й спальні мішки.

Якщо опалення немає, доцільно перебувати в одній кімнаті, зачинити двері до інших приміщень і зменшити втрати тепла.

Водночас у ДСНС застерігають від небезпечних способів обігріву. Газову плиту не можна використовувати замість опалювального приладу. Так само небезпечно розпалювати мангали, використовувати вугільні печі або заносити генератори до житлових приміщень.

У Державній інспекції енергетичного нагляду наголошують, що генератори потрібно встановлювати надворі, на безпечній відстані від вікон і дверей, а підключення до домашньої мережі має виконувати фахівець.

Якщо температура в оселі стає небезпечно низькою, особливо для дітей, літніх людей або людей із хронічними захворюваннями, варто розглянути переїзд до опалюваного приміщення.

Які ліки та необхідні речі треба підготувати

Під час тривалого блекауту можуть виникати перебої в роботі аптек, банкоматів, платіжних терміналів і магазинів. Тому вдома необхідно мати аптечку, запас препаратів, які людина постійно приймає за призначенням лікаря, засоби особистої гігієни, готівку та копії важливих документів.

Для ліків, які потребують охолодження, потрібно заздалегідь уточнити в лікаря або фармацевта допустимі умови зберігання.

Родинам із маленькими дітьми треба додатково підготувати підгузки, дитяче харчування і засоби догляду.

Людям, які використовують електричне медичне обладнання, необхідно продумати резервне живлення або можливість тимчасового перебування у медичному закладі чи іншому безпечному місці.

Де отримати допомогу під час тривалого блекауту

Якщо вдома немає можливості зігрітися, зарядити телефон чи забезпечити базові потреби, можна звернутися до «Пунктів незламності».

У Міністерстві цифрової трансформації України рекомендують заздалегідь завантажити карту таких пунктів у застосунку «Дія».

Для цього потрібно перейти до розділу «Сервіси», відкрити «Незламність» і завантажити карту потрібної області. Після цього інформацію можна переглядати без доступу до інтернету.

Варто враховувати, що оснащення пунктів відрізняється. Наявність туалету, води, опалення та інших послуг потрібно перевіряти окремо.

Що необхідно зробити заздалегідь

Для підготовки до можливого блекауту українські служби рекомендують:

Сформувати запас води, продуктів і необхідних ліків на 3–5 діб.

Зарядити повербанки, ліхтарики та інші резервні джерела живлення.

Підготувати теплий одяг, ковдри, аптечку й засоби гігієни.

Дізнатися, чи мають насоси в будинку резервне електроживлення.

Записати контакти управителя будинку, водоканалу та аварійних служб.

Знайти найближчі «Пункти незламності» та завантажити офлайн-карту.

Домовитися з близькими про порядок дій у разі втрати зв’язку.

Фахівці наголошують, що підготовка до тривалих відключень має враховувати особливості конкретного житла та потреби родини.

Відсутність світла не завжди призводить до зупинки каналізації чи водопостачання, однак ризик таких перебоїв необхідно передбачити. Наявність запасів і розуміння того, куди звертатися по допомогу, дозволять безпечніше пережити тривале знеструмлення.

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