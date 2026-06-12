Як підбирати кольори в інтер’єрі: правило 60–30–10 для ідеального балансу

Правило трьох кольорів в інтер’єрі / © pexels.com

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Щоб уникнути хаотичного поєднання відтінків, дизайнери часто використовують просту, але ефективну формулу — правило 60–30–10. Ця система допомагає створити збалансовану кольорову палітру навіть без професійних навичок у дизайні.

Що таке правило 60–30–10

Правило 60–30–10 — це принцип розподілу кольорів у просторі, який базується на трьох пропорціях:

60% — основний (домінантний) колір;

30% — додатковий колір;

10% — акцентний колір.

Ця формула дозволяє досягти візуального балансу та уникнути перевантаження інтер’єру.

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Як працює правило 60–30–10

60% — база інтер’єру

Це головний колір, який задає тон усьому простору. Найчастіше його використовують для:

стін;

підлоги;

великих меблів.

Зазвичай це нейтральні або спокійні відтінки: білий, бежевий, сірий, пастельні тони.

30% — додатковий колір

Другий за значенням колір підтримує основний і додає глибини інтер’єру. Його застосовують у:

диванах;

шторах;

килимах;

частині меблів.

Він може бути більш насиченим, але не повинен «перекривати» базовий фон.

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10% — акценти

Акцентний колір — це емоція інтер’єру. Він використовується дозовано для створення фокусних точок:

подушки;

декор;

картини;

вази;

світильники.

Саме цей колір додає характеру та завершеності дизайну.

Чому правило 60–30–10 працює

Цей підхід ґрунтується на візуальній гармонії: людське око краще сприймає простір, коли кольори розподілені пропорційно.

Переваги правила:

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створює відчуття балансу;

спрощує вибір кольорової палітри;

допомагає уникнути перевантаження;

підходить для будь-якого стилю інтер’єру.

Як застосувати правило в реальному інтер’єрі

Щоб використати формулу правильно, варто почати з вибору базового кольору. Далі підбирається додатковий відтінок, який його підсилює, і лише після цього додаються акценти.

Важливо пам’ятати: акцентний колір має бути найяскравішим, але його не повинно бути багато.

Поширені помилки:

використання занадто багатьох акцентних кольорів;

відсутність чіткої домінанти;

рівномірний розподіл усіх кольорів (без пропорцій);

надмірно яскравий основний фон.

Правило 60–30–10 — це проста формула, яка допомагає створити стильний, гармонійний та продуманий інтер’єр без складних дизайнерських знань. Достатньо дотримуватися балансу, щоб навіть звичайна кімната виглядала професійно оформленою.

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FAQ

Що таке правило 60–30–10 в інтер’єрі?

Це система розподілу кольорів у просторі, де 60% займає основний колір, 30% — додатковий, а 10% — акцентний.

Як правильно підібрати кольори за правилом 60–30–10?

Спочатку обирають базовий нейтральний колір, потім додатковий більш насичений відтінок і завершують композицію яскравими акцентами для деталей.

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Чи обов’язково дотримуватися правила 60–30–10?

Ні, це не жорстке правило, а рекомендація. Його можна адаптувати або порушувати, якщо цього вимагає стиль інтер’єру чи дизайнерська ідея.

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