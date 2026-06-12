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Як підбирати кольори в інтер’єрі: правило 60–30–10 для ідеального балансу
Колір відіграє ключову роль в інтер’єрі — саме він формує настрій простору, впливає на сприйняття розміру кімнати та створює візуальну гармонію.
Щоб уникнути хаотичного поєднання відтінків, дизайнери часто використовують просту, але ефективну формулу — правило 60–30–10. Ця система допомагає створити збалансовану кольорову палітру навіть без професійних навичок у дизайні.
Що таке правило 60–30–10
Правило 60–30–10 — це принцип розподілу кольорів у просторі, який базується на трьох пропорціях:
60% — основний (домінантний) колір;
30% — додатковий колір;
10% — акцентний колір.
Ця формула дозволяє досягти візуального балансу та уникнути перевантаження інтер’єру.
Як працює правило 60–30–10
60% — база інтер’єру
Це головний колір, який задає тон усьому простору. Найчастіше його використовують для:
стін;
підлоги;
великих меблів.
Зазвичай це нейтральні або спокійні відтінки: білий, бежевий, сірий, пастельні тони.
30% — додатковий колір
Другий за значенням колір підтримує основний і додає глибини інтер’єру. Його застосовують у:
диванах;
шторах;
килимах;
частині меблів.
Він може бути більш насиченим, але не повинен «перекривати» базовий фон.
10% — акценти
Акцентний колір — це емоція інтер’єру. Він використовується дозовано для створення фокусних точок:
подушки;
декор;
картини;
вази;
світильники.
Саме цей колір додає характеру та завершеності дизайну.
Чому правило 60–30–10 працює
Цей підхід ґрунтується на візуальній гармонії: людське око краще сприймає простір, коли кольори розподілені пропорційно.
Переваги правила:
створює відчуття балансу;
спрощує вибір кольорової палітри;
допомагає уникнути перевантаження;
підходить для будь-якого стилю інтер’єру.
Як застосувати правило в реальному інтер’єрі
Щоб використати формулу правильно, варто почати з вибору базового кольору. Далі підбирається додатковий відтінок, який його підсилює, і лише після цього додаються акценти.
Важливо пам’ятати: акцентний колір має бути найяскравішим, але його не повинно бути багато.
Поширені помилки:
використання занадто багатьох акцентних кольорів;
відсутність чіткої домінанти;
рівномірний розподіл усіх кольорів (без пропорцій);
надмірно яскравий основний фон.
Правило 60–30–10 — це проста формула, яка допомагає створити стильний, гармонійний та продуманий інтер’єр без складних дизайнерських знань. Достатньо дотримуватися балансу, щоб навіть звичайна кімната виглядала професійно оформленою.
FAQ
Що таке правило 60–30–10 в інтер’єрі?
Це система розподілу кольорів у просторі, де 60% займає основний колір, 30% — додатковий, а 10% — акцентний.
Як правильно підібрати кольори за правилом 60–30–10?
Спочатку обирають базовий нейтральний колір, потім додатковий більш насичений відтінок і завершують композицію яскравими акцентами для деталей.
Чи обов’язково дотримуватися правила 60–30–10?
Ні, це не жорстке правило, а рекомендація. Його можна адаптувати або порушувати, якщо цього вимагає стиль інтер’єру чи дизайнерська ідея.