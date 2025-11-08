Як підготувати газон до зими: головні поради перед першими заморозками

Газон восени / © Credits

Реклама

Коли температура опускається, більшість господарів дбають про дерева, квіти й кущі, але часто забувають про газон. А дарма — він також потребує підготовки до холодів, особливо якщо трава була пересіяна восени й лише почала сходити.

Про це повідомило видання Real Simple.

Експерти наголошують: зрілі газони зазвичай витримують морози без проблем. Проте молоді або неукорінені ділянки варто вберегти від холоду — накрити морозостійкою тканиною, старим простирадлом або шаром солом’яної мульчі.

Реклама

Коли і як пересівати газон

Найкращий час для пересіву — за чотири-шість тижнів до прогнозованих заморозків. Це дає молодій траві змогу вкоренитися до зниження температури. Якщо ж ви не встигли зробити це вчасно, допоможе «посів у стані спокою»: насіння висівають просто перед морозами, і природні цикли замерзання-відтавання взимку сприяють весняним сходам.

Догляд за газоном восени

Щоб газон залишався здоровим, важливо забезпечити доступ води та поживних речовин до коренів. Для цього проводять аерацію або видаляють наліт, коли земля ще не промерзла. Для газонів холодного сезону це зазвичай вересень-жовтень, тоді як теплолюбні сорти краще обробляти наприкінці весни або на початку літа.

Добрива також слід вносити до перших морозів. Вересень — оптимальний час для підживлення, але легке удобрення можливе і пізніше, головне — зробити це перед повним промерзанням ґрунту.

Скорочення висоти трави перед холодами може зашкодити газону. Не потрібно косити надто коротко, адже це робить траву більш уразливою до стресу й грибкових хвороб. Краще дотримуватися звичної висоти скошування.

Реклама

Перед замерзанням ґрунту варто очистити газон від опалого листя, гілок, шлангів чи садових іграшок. Товстий шар листя може перекрити доступ повітря, спричинити загнивання і появу плісняви.

Замість того щоб повністю прибирати листя, його можна подрібнити газонокосаркою — дрібні шматочки швидко розкладуться і збагачуватимуть ґрунт органічними речовинами.

Перед зимою варто поступово скоротити полив, адже в холодну пору ґрунт утримує вологу довше й це може пошкодити коріння. Якщо у вас встановлена система автоматичного зрошення, експерти радять злити з неї воду, щоб уникнути замерзання труб.

Не варто ходити по замерзлому газону, адже тоді її стебла стають крихкими та ламкими. Часте ходіння або навантаження можуть ущільнити ґрунт і пошкодити дерен.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли та як садити кріп, як підготувати ґрунт і насіння, чим вкрити грядку, щоб урожай був рясним та ароматним.