Як підготувати кішку до появи дитини: ветеринари розкрили неочевидні хитрощі адаптації

Поява дитини в родині може бути стресом для домашім улюбленцем

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Коти вкрай важко переносять будь-які різкі зміни у своєму звичному середовищі, особливо коли це стосується появи нових меблів чи невідомих запахів. Саме тому майбутнім батькам варто розпочинати процес адаптації пухнастого улюбленця ще за кілька місяців до народження малюка.

Про дієві методи підготовки тварин до поповнення в родині пише Catster.

Адаптація до запахів та звуків

Експерти наголошують на необхідності поступового знайомства кота з дитячими речами та специфічними ароматами. Тварині слід дати достатньо часу, щоб обнюхати нові меблі, присипку чи лосьйони, аби ці запахи стали для неї звичними та абсолютно безпечними.

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Окрему увагу варто приділити адаптації до дитячого плачу, який може сильно налякати непідготовленого улюбленця. Фахівці рекомендують регулярно вмикати аудіозаписи з плачем немовляти, починаючи з мінімальної гучності та поступово її збільшуючи.

Якщо кімната малюка буде закритою для тварини, двері туди потрібно почати зачиняти вже зараз. Це допоможе уникнути ситуації, коли кіт асоціюватиме нову сувору заборону безпосередньо з появою дитини.

Збереження рутини та перша зустріч

Попри нові клопоти, господарям критично важливо зберегти звичний графік годування та ігор зі своїм улюбленцем. Коти дуже цінують стабільність, тому щоденна порція уваги та ласки значно знизить їхній рівень тривожності.

Жодні покарання чи крики не допоможуть виховати правильну поведінку тварини поруч із дитиною. Натомість господарям варто використовувати метод позитивного підкріплення, пригощаючи кота смаколиками за спокійну реакцію на малюка.

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«Найкращий спосіб допомогти тварині — це створити позитивну асоціацію з новим членом родини за допомогою ласощів та похвали», — зазначають експерти з поведінки.

Перше знайомство має відбуватися винятково під пильним контролем дорослих і бажано на певній дистанції. Дозвольте пухнастому обережно понюхати повітря поруч із малюком, проте ніколи не залишайте їх наодинці навіть на хвилину задля безпеки обох.

Нагадаємо, багато власників котів стикаються з ситуацією, коли улюбленець тікає, виривається або навіть дряпається, щойно його намагаються взяти на руки. У такої поведінки домашніх улюбленців є шість причин, підтверджених ветеринарами

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