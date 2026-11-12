Як підігріти воду без світла: у Мережі показали нескладний спосіб

Як підігріти воду без електрики / © pexels.com

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Під час тривалих відключень світла хочеться принаймні попити гарячого чаю, а газову плиту мають не всі. Витрачати щоразу по 50–100 гривень у кав’ярнях також не дуже приємно. У Мережі показали, як можна підігріти воду під час відключень світла.

Дієвим способом діляться у Facebook.

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Як підігріти воду під час відключень світла: простий спосіб з Мережі

Через постійні перебої з електропостачанням українці дедалі частіше шукають побутові рішення, щоб обходитися без звичної техніки. Коли світла у багатоквартирних будинках немає годинами, приготування їжі чи напоїв перетворюється на основи виживання.

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У Facebook опублікували ролик, в якому детально пояснюють, як можна підігріти воду без електропостачання у квартирі. Авторка відео знайшла цікавий спосіб.

Жінка бере металеву формочку для випікання кексів та чайні свічки, які використовує замість конфорки для чайника.

Вона вкладає мініатюрні свічки у виїмки металевої форми для випікання кексів, запалює гноти, а зверху ставить чайник з водою. Металева основа для випікання кексів швидко нагрівається і підтримує тепло.

Та очікувати бурхливого кипіння чи спробувати зварити щось за допомогою такої конструкції не варто. Найкраще цей спосіб підходить для підтримання тепла продуктів.

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Якщо ви збираєтеся повторити такий спосіб підігріву води, обов’язково пам’ятайте про правила безпеки — вкрай обережно проводьте маніпуляції з відкритим полум’ям у квартирі. Кухонні форми для випічки не створені для прямого контакту з вогнем як підставки, а балансування чайника над запаленими свічками може загрожувати опіками чи навіть загорянням.

Ніколи не залишайте вогонь без нагляду, а також тримайте запалені свічки на безпечній відстані від штор, паперу чи інших речей, що швидко займаються.

Лайфгаки під час відключень світла: останні новини

Нагадаємо, зберегти тепло на кухні або в іншій кімнаті під час перебоїв з опаленням та світлом допоможе простий та бюджетний лайфгак — утеплення стіни за батареєю за допомогою пінофолу.

Цей тонкий спінений поліетилен із фольговим покриттям легко знайти в будівельному магазині, а для його монтажу достатньо відрізати шматок потрібного розміру та закріпити його на рідкі цвяхи або двосторонній скотч.

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Фольга відбиває тепло назад у приміщення, не даючи йому виходити крізь стіну на вулицю, що дозволяє утримувати комфортні +18 °C навіть за мінус десяти градусів на вулиці. Окрім цього, для ефективного збереження тепла важливо перевірити пластикові вікна та перевести їх у зимовий режим, щоб запобігти проникненню холодного повітря крізь щілини.

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