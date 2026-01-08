ТСН у соціальних мережах

Як підключити Інтернет без світла, щоб працювати та вчитися

Через відсутність електрики люди залишаються без багатьох благ цивілізації.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Інтернет може працювати без світла

Інтернет може працювати без світла / © Pixabay

Світло вимкнули, а Інтернет потрібен для термінової роботи. Це нагальне питання в умовах відключення електроенергії хвилює мільйони українців.

Розповідаємо про варіанти підключення до Мережі, які можливі за відключення електропостачання.

Оптоволоконний Інтернет

Оптоволоконний Інтернет — це Інтернет, який підключають через оптичні лінії зв’язку (скловолокно). Якщо у провайдера з енергопостачанням все гаразд, то у вас Інтернет буде — як правило, провайдери ставлять акумулятори, яких вистачає на кілька годин.

Провести оптику можна у приватний чи багатоквартирний будинок: шукайте провайдерів, які використовують технології підключення FTTB, FTTH, PON, GPON. В Україні практично всі провайдери використовують оптоволоконні лінії зв’язку.

Телефонна мережа

Купіть два кабелі-адаптери, підключіть до живлення Wi-Fi та ADSL/VDSL-роутерів.

Мобільний Інтернет з підсилювачем

Варіант для тих, хто користується домашнім Інтернетом від мобільних провайдерів та має 3G/4G Wi-Fi-роутер. Якщо під час блекаутів у вас хоч трохи ловить мережу, є шанс посилити сигнал. Встановіть антену якомога вище (менше перешкод — кращий сигнал), підключіть обладнання до безперебійного живлення та користуйтеся. Коштує підсилювач від 1500 грн.

Іноді буває так, що через відключення електрики знижується і якість зв’язку — «паличок» на телефоні менше, ніж зазвичай. Тоді вам потрібно знати, як посилити сигнал мобільного зв’язку, щоб не тільки безперешкодно здійснювати дзвінки, а й користуватися Інтернетом:

  • купіть Wi-Fi ретранслятор, який підходить до вашої моделі телефону

  • встановіть девайс на гаджет

  • скачайте CellTower Locator

Останній пункт — це програма, яка визначає місце розташування найближчої до вас вишки стільникового зв’язку. Вам потрібно буде тільки направити антену в її бік, «зловити» сигнал і користуватися Інтернетом.

Раніше ми писали про те, як залишатися на зв’язку навіть під час відключень електроенергії. Більше про це читайте у новині.

