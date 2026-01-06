Як підмітати так, щоб пилюки не було: трюк, який спростить прибирання в рази

Поради для прибирання дому / © pexels.com

Реклама

Не завжди хочеться діставати пилосос для швидкого щоденного прибирання. Часто віник і совок здаються найпростішим і найшвидшим варіантом. Але у підмітання є один неприємний мінус — пил.

Він здіймається у повітря, висипається з совка і змушує підмітати одне й те саме місце знову й знову. У результаті прибирання затягується і починає дратувати. Знайоме?

Виявилося, рішення неймовірно просте. Все, що потрібно — звичайний пульверизатор з водою.

Реклама

Перед тим як підмітати, достатньо трохи зволожити совок. Лити воду не потрібно — кілька легких «пшиків» із пульверизатора цілком вистачить. Коли пил потрапляє на вологу поверхню, він більше не літає по кімнаті, а прилипає до совка і спокійно потрапляє у сміттєве відро.

З цим простим лайфгаком підмітання перестає бути мукою. Підлога залишається чистою, повітря — без пилу, а сама процедура прибирання займає всього кілька хвилин.