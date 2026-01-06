ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Як підмітати так, щоб пилюки не було: трюк, який спростить прибирання в рази

Досвідчені господині знають: чистота в домі — це не нескінченні години прибирання, а правильні прийоми. Кожному хочеться, щоб квартира виглядала акуратно, але наведення порядку не займало півдня.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Поради для прибирання дому

Поради для прибирання дому / © pexels.com

Не завжди хочеться діставати пилосос для швидкого щоденного прибирання. Часто віник і совок здаються найпростішим і найшвидшим варіантом. Але у підмітання є один неприємний мінус — пил.

Він здіймається у повітря, висипається з совка і змушує підмітати одне й те саме місце знову й знову. У результаті прибирання затягується і починає дратувати. Знайоме?

Виявилося, рішення неймовірно просте. Все, що потрібно — звичайний пульверизатор з водою.

Перед тим як підмітати, достатньо трохи зволожити совок. Лити воду не потрібно — кілька легких «пшиків» із пульверизатора цілком вистачить. Коли пил потрапляє на вологу поверхню, він більше не літає по кімнаті, а прилипає до совка і спокійно потрапляє у сміттєве відро.

З цим простим лайфгаком підмітання перестає бути мукою. Підлога залишається чистою, повітря — без пилу, а сама процедура прибирання займає всього кілька хвилин.

Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie