Як підвищити несучість курей взимку: проста зимова заміна трави, що повертає продуктивність до літнього рівня

Як підвищити несучість курей взимку

Коли надворі холоднішає й зникає доступ до її улюбленої зеленої підкормки, птиця природно зменшує відкладання яєць. Та існує перевірений лайфгак: варто лише внести зимову заміну трави у раціон — і рівень несучості може зрости до звичного літнього показника. Головний секрет полягає у правильно підібраному кормі, який компенсує втрату вітамінів.

Як підвищити несучість курей взимку

Фахівці радять замінювати свіжий зелений корм пророщеними зернами пшениці чи ячменю. Приготування просте: замочіть зерно на 10–12 годин, після чого залиште в темному теплому місці. Уже за 2–3 дні з’являться молоді паростки завдовжки 2–3 см — саме вони й стануть ключовим елементом зимового раціону курей, допомагаючи підтримати активність і добрий настрій птиці.

Такий натуральний "вітамінний комплекс" чудово замінює свіжу траву взимку. Пророщене зерно для курей містить високу концентрацію вітамінів, мінералів, амінокислот та протеїну, що безпосередньо впливають на підвищення несучості взимку. Важливо давати пророщені зерна невеликими порціями 2–3 рази на добу, щоб кури завжди отримували свіжу підкормку. Залишки варто прибирати через 12–15 годин, адже вони швидко втрачають свіжість.

Пророщування зерна легко організувати вдома — на підвіконні чи кухонній таці. Щоб урізноманітнити раціон, чергуйте пшеницю та ячмінь. За бажанням можна додавати терту моркву або буряк: це робить жовток більш насиченим та корисним.

Збалансоване зимове годування курей не лише підтримує здоров’я та настрій птиці, а й безпосередньо впливає на кількість і смак яєць. Правильна заміна трави взимку — простий спосіб зберегти продуктивність на високому рівні навіть у найхолодніші місяці.