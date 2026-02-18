Як підвищити несучість курей взимку всього однією теплою добавкою до основного корму

Як підвищити несучість курей взимку / © pexels.com

Коли організм витрачає сили на обігрів тіла, яйцекладка йде на другий план. Якщо при цьому раціон залишається літнім, кількість яєць падає, а стан курей стає слабшим.

Вихід — проста, але дуже ефективна тепла мішанка на основі овочевих очистків. Це не просто «відходи зі столу», а продумана добавка до основного корму, яка зігріває, підвищує апетит у холодні дні та забезпечує птахів додатковою вологою й поживними речовинами.

Готувати її легко, якщо дотримуватися кількох правил:

Для основи використовуйте очистки та обрізки моркви, буряка, гарбуза, кабачка, картоплі (без зелених частин і паростків).

Подрібніть і проваріть до м’якості.

Сирі тверді овочі узимку давати не рекомендується — вони погано засвоюються та не дають необхідного теплового ефекту. До теплої мішанки додайте жменю дробленого зерна або комбікорму, трохи пшеничних висівок, ложку макухи або шроту, дрібку солі та кормової крейди. За можливості можна додати трохи м’ясо-кісткового або рибного борошна.

Консистенція повинна бути розсипчастою, а не рідкою: густа, але не липка каша поїдається значно охочіше. Найкраще давати її теплою, а не гарячою, у першій половині дня, коли кури найактивніше харчуються.

Регулярне введення такої мішанки дозволяє птахам отримувати додаткову енергію, вітаміни й мікроелементи, покращує травлення та допомагає уникнути зневоднення, що часто трапляється при сухому зимовому раціоні. На фоні теплого корму несучість просідає менше, а шкаралупа яєць залишається міцною.

Важливо пам’ятати: мішанка не повинна стояти годинами. Те, що не з’їдено за 30–40 хвилин, краще прибрати. Узимку овочева суміш псується повільніше, але підкисання все одно відбувається — а це шкідливо для кишківника птиці. І хоча овочева мішанка не замінює основний зерновий раціон, вона стане відмінним щоденним підсиленням для зимових курей-несучок.