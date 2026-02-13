ТСН у соціальних мережах

Як підвищити самооцінку: 8 дієвих звичок, що змінять ваше життя

Низька самооцінка часто стає перешкодою на шляху до успіху та щасливого життя.

Дар'я Щербак
Впевненість у собі часто сприймається як вроджена риса, доступна лише обраним. Проте психологи наголошують: це навичка, яку можна і потрібно розвивати. Самооцінка формується з дрібних щоденних рішень, думок і звичок. Якщо поступово змінювати ставлення до себе та світу, внутрішня опора стає міцнішою.

Про це пише «Radio club».

  • Пастка порівнянь

Одна з найголовніших причин низької самооцінки — звичка порівнювати себе з іншими. У епоху соціальних мереж це особливо небезпечно, адже «ідеальні картинки» часто спотворюють реальність. Експерти радять зосередитися виключно на власному прогресі. Усвідомлення своєї унікальності та власного темпу життя є фундаментом здорової психіки.

  • Фільтрація оточення

Люди, які постійно критикують, знецінюють або висміюють, поступово підривають віру в себе. Психологи рекомендують обмежувати спілкування з токсичними особами, навіть якщо це близьке оточення. Встановлення чітких меж — це питання не конфліктності, а самозбереження. Підтримка та повага у спілкуванні є необхідністю, а не розкішшю.

  • Турбота про фізичний та ментальний стан

Фізичне здоров’я нерозривно пов’язане з емоційним станом. Регулярна фізична активність, повноцінний сон і збалансоване харчування мають прямий вплив на настрій і відчуття власної цінності. Важливо знаходити час для відновлення сил та занять, що приносять задоволення.

  • Робота з внутрішнім критиком

Те, як людина розмовляє сама із собою подумки, має вирішальне значення. Постійна самокритика формує негативний сценарій життя. Фахівці радять «ловити» такі думки й свідомо замінювати їх на підтримку: нагадувати собі про сильні сторони, попередні успіхи та подолані труднощі.

  • Інформаційна гігієна

Безперервний потік тривожних новин і негативних коментарів виснажує нервову систему. Свідоме обмеження споживання такого контенту допомагає зберегти емоційну рівновагу, яка є необхідною складовою впевненості.

  • Мистецтво говорити «ні»

Вміння відмовляти без почуття провини — важлива частина самоповаги. Постійне погодження всупереч власним бажанням призводить до хронічної втоми та роздратування. Чіткі особисті кордони дозволяють зберігати енергію для справді важливих речей.

  • Вихід із зони комфорту

Впевненість гартується у діях. Маленькі виклики зміцнюють віру в себе. Кожне подолане «я не зможу» формує відчуття внутрішньої сили. Не обов’язково починати з радикальних змін — достатньо поступово пробувати нове та дозволяти собі вчитися.

  • Право на помилку

Помилки — це невіддільна частина життя, а не привід для самокатування. Доброта до себе у складні моменти допомагає рухатися далі, а не застрягати в почутті провини. Саме підтримка себе у моменти невдач формує стійку, здорову самооцінку.

