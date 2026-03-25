Як підживити кімнатні рослини після зими: доступний домашній метод

Кімнатні рослини навесні потребують підживлення для активного росту. Один із варіантів — простий розчин із бананової шкірки, який використовують замість добрив.

Софія Бригадир
Орхідея / © pixabay.com

Кімнатні рослини, зокрема орхідеї, лілії миру та інші популярні види, можуть краще рости й цвісти, якщо навесні правильно організувати підживлення. Один із доступних варіантів — використання бананової шкірки як природного добрива.

Про це повідомило видання Express.

Зазначається, що наприкінці березня більшість кімнатних рослин виходять із періоду спокою та переходять до активної фази росту. Саме в цей час їм потрібні додаткові поживні речовини. Водночас різні рослини мають різні потреби: наприклад, зміїна рослина є невибагливою, тоді як орхідеї та лілії миру потребують більш уважного догляду.

Одним із способів підживлення є так звана бананова вода. Її готують, замочуючи бананову шкірку у воді на кілька днів. Після цього рідину проціджують і використовують для поливу. Такий розчин містить калій і мікроелементи, які важливі для розвитку кореневої системи та цвітіння.

Рекомендується застосовувати бананову воду приблизно раз на місяць. У літній період її можна використовувати частіше — орієнтовно щотижня, але у більш розбавленому вигляді. Водночас важливо не перевищувати концентрацію, адже надмір підживлення може зашкодити рослинам.

Також є інші способи використання бананової шкірки — наприклад, її можна подрібнити у блендері до порошкоподібного стану. Однак метод замочування вважається простішим у використанні.

Фахівці наголошують, що будь-яке підживлення слід застосовувати обережно. Надлишок поживних речовин може призвести до проблем, зокрема до кореневої гнилі. Крім того, іноді звертають увагу, що бананова вода має легкий солодкуватий запах, який потенційно може приваблювати шкідників, хоча це трапляється не завжди.

Як альтернативу банановій воді можна використовувати рисову воду, яка також містить корисні для рослин елементи і підходить для підживлення в домашніх умовах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що весняне обрізання гортензій визначає, наскільки пишно вони зацвітуть. Водночас помилки під час цієї процедури можуть позбавити рослину квітів.

