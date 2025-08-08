Як побудувати здорові стосунки: експерт назвав ключ до емоційної близькості

Стосунки / © Credits

Американський психолог Марк Треверс вважає, що одна ключова навичка спілкування може як зміцнити, так і зруйнувати стосунки. Йдеться про так званий «оповідний простір» — здатність вислухати партнера без перебивань, знецінення чи виправлень.

Про це пише УНІАН.

За словами експерта, це критично важливо, адже саме спільне бачення сенсів створює міцну емоційну основу. Якщо один із партнерів почувається «заглушеним», навіть мимоволі, образи накопичуються і перетворюються на постійне роздратування. Зрештою це руйнує довіру та віддаляє людей один від одного.

Психологічні дослідження підтверджують: коли людину уважно слухають, вона не лише відчуває себе почутою, а й краще обробляє складні емоції. Це знижує оборонну реакцію, зближує партнерів та підвищує якість стосунків.

Крім того, створення оповідного простору дозволяє уникнути конфліктів, не заперечуючи жодну з точок зору. Це не про те, хто правий, а про готовність чути одне одного. Якщо ж партнери уникають відкритого обговорення, з часом накопичені емоції виливаються в пасивно-агресивну поведінку та емоційне відсторонення.

Саме тому, наголошує Треверс, здатність вислухати — одна з найважливіших навичок у парі. Вона не лише зберігає довіру, а й зміцнює зв’язок, допомагає проходити через труднощі та будувати здорові, стійкі стосунки.

Нагадаємо, компліменти здатні не лише радувати, а й отруювати стосунки. Здавалося б, теплі слова мають зміцнювати любов і довіру, однак деякі з них лише створюють ілюзію турботи, приховуючи маніпуляцію чи тиск.

Деякі фрази можуть стати формою прихованого контролю, якщо за ними стоїть спотворене очікування або страх. Похвала це не завжди про любов, іноді це сигнал: «Мені вигідно, щоб ти залишався саме таким».