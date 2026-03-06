ТСН у соціальних мережах

79
2 хв

Як почистити духовку від жиру, як помити її всередині

Як почистити духовку від нагару в домашніх умова

Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Як почистити духовку

Як почистити духовку

Очищення духової шафи традиційно вважається справою, яка вимагає використання агресивної побутової хімії та значних фізичних зусиль. Проте цього можна уникнути, якщо використовувати звичайний нашатирний спирт (розчину аміаку).

А все тому, що ааміачні випари перетворюють твердий нагар на м’яку субстанцію, яку легко видалити звичайною губкою. Аміак є сильним лужним агентом, який ефективно емульгує жири. На відміну від абразивних засобів, він не дряпає емаль духовки, а діє на хімічному рівні.

Як почистити духовку від жиру

Перед початком важливо переконатися, що духовка повністю охолола, а також вийняти всі внутрішні елементи — решітки, деко та знімні тримачі. Їх можна замочити окремо у ванночці з мильним розчином або тим самим аміаком для кращого результату.

Рясно змочіть м’яку губку в нашатирному спирті та промокніть усі забруднені ділянки стінок, дна та стелі духовки. Терти поверхні на цьому етапі немає сенсу.

Щільно закрийте дверцята духовки на 8–10 годин (найкраще залишити на ніч). У закритому просторі концентрація парів аміаку досягне максимуму, що дозволить засобу проникнути глибоко в структуру «запеченої броні» бруду.

Вранці обов’язково забезпечте інтенсивне провітрювання кухні, відкривши вікна. Відкрийте духовку та протріть стінки ганчіркою, змоченою у теплій воді з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Нагар, що розм’як під дією хімічної реакції, зніметься без зусиль.

Важливі зауваження та заходи безпеки

Працюючи з аміаком, слід пам’ятати про його різкий запах та леткість. Тому дотримуйтесь наступних правил безпеки:

Використовуйте гумові рукавички та, за можливості, захисну маску, щоб не вдихати концентровані пари під час нанесення.

Якщо у вас газова плита, перед використанням нашатирного спирту обов’язково переконайтеся, що подача газу перекрита, а індикаторне полум’я (гніт), якщо воно є, згашене. Аміак у високих концентраціях може бути вогненебезпечним.

Цей метод ідеально підходить для емальованих поверхонь, проте з обережністю використовуйте його на алюмінієвих деталях без покриття, оскільки тривалий контакт із лугом може спричинити потемніння металу.

