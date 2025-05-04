Як почистити фільтр у пральній машині: вона одразу почне працювати краще

Пральна машина / © Фото з відкритих джерел

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Можливо, ви помітили, що пральна машина почала гірше відтискати речі, або ж взагалі відмовляється працювати? У такому випадку обов’язково потрібно почистити фільтр, що розташований всередині.

Ви будете здивовані, наскільки брудним може виявитися фільтр вашої пральної машини, повідомляє «Чистота». Він забивається і брудом, і пилом, і волоссям. Тож чищення кілька разів на сезон — обов’язкове.

Як чистити фільтр пралки

Перш за все, потрібно запам’ятати, у яких випадках потрібно чистити фільтр вашої пралки. Окрім того, що це потрібно регулярно робити що три місяці, також потрібно звернути увагу на такі ситуації:

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прилад видає дивні звуки під час роботи;

не включається функція віджиму;

з машинки неприємно пахне;

пристрій працює з затримками.

У пральній машинці зазвичай забиваються два фільтри — дренажний та вхідний. Часто зливний, або ж дренажний фільтр розташований у правому нижньому куті машинки: це та сама непомітна квадратна частина, в якій знаходиться сіточка. Дуже часто вона забивається волоссям та іншим сміттям, що потрапляє у прилад під час прання.

Втім, залежно від марки, фільтр може розташовуватися у різних місцях. У випадку з горизонтальними пральними машинками, фільтр може ховатися в іншому місці.

А ось вхідний фільтр варто шукати у задній частині пральної машини. Він також може забиватися, і через це вода не буде надходити у прилад. Чищення вхідного фільтра — це завдання непросте: потрібно витягнути шланг, очистити його.

Якщо ви помітили, що машинка без проблем пере, навіть не видає звуків чи не виділяє неприємного запаху, але після прання вода не відходить — це також може бути ознакою того, що забився фільтр.

Покроковий процес чищення фільтра:

вимкніть пральну машину та витягніть з неї усі речі;

підкладіть ганчірку під пристрій, аби вода не потекла на підлогу;

знайдіть фільтр та викрутіть його проти годинникової стрілки;

промийте насос під водою та висушіть його;

протріть ганчіркою місця біля фільтра, і всередині теж;

помістіть сітку назад.

Звучить дуже просто, але часто у людей виникає проблема з тим, аби викрутити фільтр. У такому випадку потрібно сильно потягнути його на себе, а після цього трохи покрутити вліво, а тоді знову вправо. Коли чищення не проводилося досить довго — це абсолютно нормально, фільтр може стати менш рухливим. Але якщо витягнути фільтр не вийшло, зверніться до майстрів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, як очистити пральну машину з верхнім завантаженням.