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Як почистити фільтр у пральній машині: вона одразу почне працювати краще
Фільтри можуть забиватися брудом, волоссям та іншими забрудненнями, що може вплинути на функціональність машини.
Можливо, ви помітили, що пральна машина почала гірше відтискати речі, або ж взагалі відмовляється працювати? У такому випадку обов’язково потрібно почистити фільтр, що розташований всередині.
Ви будете здивовані, наскільки брудним може виявитися фільтр вашої пральної машини, повідомляє «Чистота». Він забивається і брудом, і пилом, і волоссям. Тож чищення кілька разів на сезон — обов’язкове.
Як чистити фільтр пралки
Перш за все, потрібно запам’ятати, у яких випадках потрібно чистити фільтр вашої пралки. Окрім того, що це потрібно регулярно робити що три місяці, також потрібно звернути увагу на такі ситуації:
прилад видає дивні звуки під час роботи;
не включається функція віджиму;
з машинки неприємно пахне;
пристрій працює з затримками.
У пральній машинці зазвичай забиваються два фільтри — дренажний та вхідний. Часто зливний, або ж дренажний фільтр розташований у правому нижньому куті машинки: це та сама непомітна квадратна частина, в якій знаходиться сіточка. Дуже часто вона забивається волоссям та іншим сміттям, що потрапляє у прилад під час прання.
Втім, залежно від марки, фільтр може розташовуватися у різних місцях. У випадку з горизонтальними пральними машинками, фільтр може ховатися в іншому місці.
А ось вхідний фільтр варто шукати у задній частині пральної машини. Він також може забиватися, і через це вода не буде надходити у прилад. Чищення вхідного фільтра — це завдання непросте: потрібно витягнути шланг, очистити його.
Якщо ви помітили, що машинка без проблем пере, навіть не видає звуків чи не виділяє неприємного запаху, але після прання вода не відходить — це також може бути ознакою того, що забився фільтр.
Покроковий процес чищення фільтра:
вимкніть пральну машину та витягніть з неї усі речі;
підкладіть ганчірку під пристрій, аби вода не потекла на підлогу;
знайдіть фільтр та викрутіть його проти годинникової стрілки;
промийте насос під водою та висушіть його;
протріть ганчіркою місця біля фільтра, і всередині теж;
помістіть сітку назад.
Звучить дуже просто, але часто у людей виникає проблема з тим, аби викрутити фільтр. У такому випадку потрібно сильно потягнути його на себе, а після цього трохи покрутити вліво, а тоді знову вправо. Коли чищення не проводилося досить довго — це абсолютно нормально, фільтр може стати менш рухливим. Але якщо витягнути фільтр не вийшло, зверніться до майстрів.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, як очистити пральну машину з верхнім завантаженням.