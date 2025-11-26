Як почистити гранат за одну хвилину без бризок соку та безладу на кухні: простий спосіб із ложкою

Як швидко почистити гранат / © www.freepik.com/free-photo

Багато людей уникають граната лише через те, що його важко чистити: сік бризкає, а руки стають липкими. Проте існує простий трюк, завдяки якому чищення плоду займає всього хвилину — і все навколо залишається чистим. Потрібні лише гострий ніж і звичайна металева ложка.

Як швидко почистити гранат: покрокова інструкція

Оберіть якісний плід. Беріть великий, важкий гранат із пружною сухуватою шкіркою. Він повинен бути без вм’ятин і м’яких ділянок, саме такі плоди найсоковитіші. Помийте та витріть. Ретельно помийте гранат під проточною водою, можна додати дрібку соди, щоб видалити пил та забруднення. Після цього витріть паперовим рушником. Зріжте верхівку. Обережно відріжте корону граната. На зрізі буде видно білі мембрани, саме вони ділять зерна на сегменти. Зробіть надрізи по прожилках. Проведіть неглибокі вертикальні надрізи вздовж кожної прожилки. Розрізати плід повністю не потрібно. Покладіть гранат у пакет. Помістіть гранат у звичайний целофановий пакет і трохи розкрийте його руками всередині, не відриваючи сегменти повністю. Вибийте зерна ложкою. Постукуйте металевою ложкою по зовнішній стороні кожної дольки. Під вібрацією зерна легко відділяються та падають прямо в пакет — чисті, цілі та без бризок.

Тепер гранат можна легко додавати в салати, десерти або просто їсти ложкою.