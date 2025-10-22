Як почистити гуму в пральній машині: позбутися бруду, плісняви на ущільнювачі

Як почистити резинку в пральній машинці

Гумовий ущільнювач дверцят пральної машини (манжета) — це приховане, але критично важливе місце, яке з часом неминуче вкривається темним нальотом, стаючи джерелом неприємного запаху та розсадником чорної плісняви. Розуміння причин цього забруднення та застосування простих методів догляду здатні повернути техніці чистоту.

Чому брудниться, чорніє гумовий ущільнювач

Основною причиною появи цього неестетичного нальоту є застій вологи. Після кожного циклу прання у численних складках гуми накопичується вода, яка в поєднанні із залишками пральних порошків, гелів та кондиціонерів (особливо тих, що погано виполіскуються) створює ідеальне тепле та вологе середовище.

Якщо дверцята машини зачинені, ця вогкість не вивітрюється, і грибкові мікроорганізми починають активно розмножуватися, утворюючи характерну чорноту. Додатковими факторами є часте прання при низьких температурах (до 60∘C), коли бактерії не гинуть, а також можливі засмічення у зливній системі, що призводить до осідання бруду на ущільнювачі.

Як почистити гумку в пральній машинці

Для повернення гумці блиску не обов’язково використовувати дорогу хімію, часто достатньо простих домашніх засобів.

Дезінфекція оцтом є одним із найдоступніших та найбезпечніших методів є застосування столового оцту . Оцет наносять на чисту ганчірку і ретельно протирають усі складки манжети, особливо приділяючи увагу прихованим ділянкам. Залишивши оцет на короткий час (10-15 хвилин) для дезінфекції, його потім змивають чистою водою та обов’язково витирають поверхню насухо.

Для стійких плям плісняви можна застосувати більш активні засоби. Наприклад, нанесення пасти з харчової соди з водою, або ж використання слабкого розчину мідного купоросу (якщо проблема дуже запущена і не вирішується оцтом). Ці засоби потребують витримки та ретельного механічного очищення м’якою щіткою (наприклад, старою зубною) у всіх складках.

Профілактика забруднення — найкращий захист

Для уникнення повторного забруднення найважливішим є провітрювання. Після кожного циклу прання необхідно залишати дверцята машини відчиненими, щоб гумовий ущільнювач і барабан повністю просохли.

Крім того, варто регулярно (після кожного прання) протирати гумку сухою ганчіркою та періодично запускати машину на високій температурі без білизни, використовуючи оцет або лимонну кислоту для внутрішнього очищення системи.