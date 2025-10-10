Як почистити куртку, пуховик від блиску та бруду на комірі та рукавах: корисний лайфгак

Як почистити куртку

Реклама

З настанням прохолоди багато хто стикається зі стандартною проблемою: засалені коміри, манжети та рукави на улюблених куртках чи пуховиках. Звичайне прання часто не здатне повністю видалити ці стійкі сліди бруду та шкірного жиру, залишаючи неприємні розводи.

На щастя, існує перевірений лайфхак, який дозволяє впоратися з локальними забрудненнями перед основним пранням, повертаючи речам свіжість, наче вони щойно з магазину.

Розчин для чищення куртки

Для цього приготуйте такий розчин.

Реклама

Змішайте дві столові ложки нашатирного спирту (аміаку).

Додайте дві столові ложки засобу для миття посуду (гелю).

Якщо ви хвилбєтесь за тканину, рекомендують більш розведений розчин, наприклад, по 1 чайній ложці цих компонентів на 100 мл води, якщо ви хвилюєтеся за тканину.

Нашатирний спирт ефективно розчиняє жир, а миючий засіб допомагає зв’язати бруд і запобігти утворенню розводів.

Реклама

Як зостосувати розчин

У розчин вмочіть м’яку сторону губки або чисту серветку.

Обережно нанесіть суміш на найбільш забруднені місця: комір, манжети, кишені та лосні частини рукавів.

Легкими рухами потріть забруднення. Важливо не допустити сильного намокання наповнювача.

Залиште засіб на кілька хвилин (5–15), щоб він подіяв, після чого, не змиваючи, переходьте до прання.

Реклама

Прання та сушка куртки

Після попередньої обробки переходять до основного прання.

Перед завантаженням куртки обов’язково вивчіть етикетку щодо дозволеної температури (зазвичай це 30–40 °C) та режиму («Делікатне прання»).

Використовуйте рідкий засіб або капсулу (спеціальний гель для пуховиків буде ідеальним вибором). Уникайте кондиціонера, оскільки він може залишати сліди та погіршувати властивості пуху.

Щоб наповнювач (пух або синтепон) не збився у грудки, покладіть у барабан 3–4 спеціальні кульки для прання або, як радять деякі експерти, силіконовий килимок чи тенісні м’ячі.

Реклама

Після завершення циклу прання (і додаткового полоскання) додайте у барабан великий сухий махровий рушник.

Запустіть додатковий цикл віджимання (на мінімальних обертах, щоб не пошкодити виріб). Рушник вбирає значну частину зайвої вологи з наповнювача, що значно прискорює сушіння і знижує ризик утворення мокрих плям і розводів.

Сушити куртку потрібно у добре провітрюваному місці, горизонтально на сушінні або на плічках.

Уникайте сушіння на батареї, обігрівачах або під прямим сонячним промінням.

Реклама

Для рівномірного розподілу пуху, куртку варто періодично струшувати та розминати наповнювач руками, поки вона сохне.

Якщо стан куртки такий, що вимагає глибокого чищення або ви не впевнені у матеріалі, завжди краще довірити річ професіоналам.