Як швидко почистити килим на підлозі: ефективний лайфгак для домашнього прибирання

Як почистити килим

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Повернути старому килиму чи м’яким меблям колір і свіжість можна без дорогого професійного чищення та втомливого тертя щіткою. У Мережі набирає популярності надзвичайно простий лайфгак, який дозволяє якісно випрати покриття всього за кілька хвилин за допомогою звичайних засобів, які є в кожному домі.

Що знадобиться для чищення килимів

Для реалізації цього способу знадобиться лише одна капсула або таблетка для прання білизни, глибока ємність, гаряча вода, звичайна кришка від каструлі, ганчірка з мікрофібри та канцелярська гумка.

Як почистити килим: покрокова інструкція

До глибокої миски покладіть капсулу для прання та залийте її гарячою, але не киплячою водою, дочекавшись повного розчинення засобу. Важливо пам’ятати про безпеку та одразу одягнути гумові рукавички, щоб захистити шкіру рук від агресивних компонентів мийного засобу.

Велику ганчірку з мікрофібри рясно змочіть у приготованому розчині та ретельно відтисніть, щоб вона залишалася вологою, але з неї не стікала вода.

Накрийте ганчіркою звичайну кришку від каструлі та надійно закріпіть її краї за допомогою гумки для грошей. Така конструкція утворює зручну й ергономічну ручку для подальшої роботи.

Як почистити килим / Фото: youtube.com/@UradiSamaIdeje

Отриманим саморобним інструментом енергійно пройдіться поверхнею килима. Завдяки широкій площі кришки процес іде надзвичайно швидко, а мильний розчин глибоко проникає у ворс, ефективно розщеплюючи бруд і застарілі плями.

Як почистити килим / Фото: youtube.com/@UradiSamaIdeje

Під час прибирання мікрофібру варто час від часу знімати, полоскати в розчині та знову ретельно відтискати. Окрім бездоганної чистоти, кімната після такого оброблення наповнюється приємним стійким ароматом свіжості, а сам килим не перенасичується вологою і висихає набагато швидше. Окрім килимів, цей же лайфгак чудово працює для поверхневого оновлення м’яких меблів, диванів і крісел.

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