Як почистити матрац в домашніх умовах від жовтих плям, сечі, запаху: ефективні методи

Як почистити матрац

Плями на матраці можуть стати справжнім головним болем. Хоча оцет і зубна паста є популярними домашніми засобами для прибирання, вони не завжди справляються з цим завданням. На щастя, експерти з чистоти поділилися простим, але ефективним рішенням, яке приховане у вашій ванній кімнаті. Цей несподіваний засіб може розщепити навіть найстійкіші плями, залишивши ваше спальне місце свіжим і чистим, без використання агресивних хімікатів чи складних кроків.

Ефективний засіб для боротьби з плямами

Експерти з клінінгової компанії Poppies запропонували ефективне рішення, яке здатне ефективно боротися з найпоширенішими забрудненнями матраців. Цим засобом виявився пінний крем для гоління. «Ваше ліжко — це місце, де ви відпочиваєте і спите, тому не дивно, що на матраці з’являються плями», — пояснюють фахівці. Хоча раніше ви, можливо, ніколи не думали про використання крему для гоління для прибирання, цей традиційний засіб працює завдяки своїм особливим властивостям.

Як стверджують експерти, крем для гоління ефективно бореться зі стійкими плямами на основі білка, такими як кров, сеча та піт. Він містить ферменти, які допомагають розщеплювати ці білки, що значно полегшує їхнє видалення з тканини матраца. Крім того, цей незамінний засіб також чудово видаляє плями на олійній основі, а також звичайний бруд і пил.

Як почистити матрац за допомогою крему для гоління

Для того, щоб досягти максимального ефекту, експерти рекомендують дотримуватися простої інструкції.

Просто нанесіть крем для гоління на забруднену ділянку і обережно втирайте його в матрац чистою тканиною або щіткою з м’якою щетиною. Після цього залиште його на 15-30 хвилин, щоб крем для гоління проник у волокна тканини і почав розщеплювати пляму. Потім ретельно витріть залишки піни чистою, вологою ганчіркою та дайте матрацу повністю висохнути на повітрі.

Експерти радять для цього методу обирати саме крем для гоління на основі піни, а не гель чи засоби з додаванням барвника.

Як почистити матрац від стійких жовтих плям

Якщо ви боретеся з особливо стійкими жовтими плямами, експерти рекомендують інший ефективний спосіб.

Почніть з приготування натурального розчину, змішавши 240 мл холодної води з 240 мл перекису водню. Потім додайте до суміші дві-три краплі прозорого засобу для миття посуду і перелийте рідину в пляшку з розпилювачем. Для менших плям просто зменште кількість інгредієнтів, зберігаючи ті самі пропорції.

Перед нанесенням розчину посипте забруднену ділянку харчовою содою та залиште її щонайменше на 15 хвилин, а потім ретельно пропилососьте.

Далі розпиліть мийний розчин на жовті плями, достатньо, щоб лише зволожити поверхню, а потім знову покрийте цю ділянку товстим шаром харчової соди. Залиште все на кілька годин або, в ідеалі, на ніч. Використайте щітку, щоб втерти харчову соду в плями, а потім знову пропилососьте залишки.

На завершення, протріть матрац спочатку чистою вологою ганчіркою, а потім сухою. Ці прості, але ефективні методи допоможуть зберегти ваше спальне місце в чистоті, що важливо для вашої шкіри та загального здоров’я.