У магазинах починає з’являтися молода картопля. Молоді бульби можна готувати в шкірці, адже вона дуже тонка. Але якщо вам за рецептом потрібна чищена картопля, то швидко позбутися від шкірки можна простим способом.

Як швидко почистити молоду картоплю

Для цього способу знадобиться звичайна кухонна сіль, але важливо, щоб вона була великого помелу.

Помістіть картоплю в каструлю з кришкою, можна також використати щільний пакет, додайте кілька щедрих ложок крупної солі. Закрийте ємність і декілька хвилин активно струсіть. Якщо обрали пакет — зав’яжіть його та перетріть картоплю руками всередині.

Залишиться лише промити очищену картоплю під водою і вона готова до подальшого приготування.

