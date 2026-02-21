ТСН у соціальних мережах

Як почистити ручки на газовій плиті від липкого жиру

Брудні ручки на газовій плиті й жирний наліт — проблеми, яких не вдається уникнути на жодній кухні.

Щоб на ручках газової плити не накопичувався жир, їх потрібно регулярно чистит

Щоб на ручках газової плити не накопичувався жир, їх потрібно регулярно чистит / © Pixabay

На кухні часто з’являється жир і нагар під час приготування їжі. Ігнорувати цю проблему не варто, адже плями жиру стануть застарілими і відмити їх буде проблематично.

Як відмити ручки на газовій плиті — дієві методи

Оцет

Ще один ефективний засіб у боротьбі з жирними плямами на кухні — оцет. Спосіб очищення оцтом підійде для тих, у кого плити мають ручки, що знімаються.

У каструлі відповідного розміру змішайте оцет із водою (у прпорції 1:4) і помістіть туди брудні регулятори. Поставте на вогонь і кип’ятіть приблизно 10 хвилин. Далі оцтову воду злийте, а ручки залиште остигати. Потім протріть їх чистою серветкою і прикріпіть на плиту.

Сода та лимон

Цей спосіб підійде для сильних забруднень. Вичавіть сік одного лимона і з’єднати його з двома чайними ложками харчової соди. Отриману суміш нанесіть на липкі ручки та залиште на 10-15 хвилин. Після чого приберіть залишки засобу чистою тканиною або паперовим рушником.

Раніше ми писали про те, як відмити посуд в холодній воді. Про це читайте у новині.

