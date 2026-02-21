Як почистити ручки на газовій плиті від липкого жиру

Щоб на ручках газової плити не накопичувався жир, їх потрібно регулярно чистит / © Pixabay

На кухні часто з’являється жир і нагар під час приготування їжі. Ігнорувати цю проблему не варто, адже плями жиру стануть застарілими і відмити їх буде проблематично.

Як відмити ручки на газовій плиті — дієві методи

Оцет

Ще один ефективний засіб у боротьбі з жирними плямами на кухні — оцет. Спосіб очищення оцтом підійде для тих, у кого плити мають ручки, що знімаються.

У каструлі відповідного розміру змішайте оцет із водою (у прпорції 1:4) і помістіть туди брудні регулятори. Поставте на вогонь і кип’ятіть приблизно 10 хвилин. Далі оцтову воду злийте, а ручки залиште остигати. Потім протріть їх чистою серветкою і прикріпіть на плиту.

Сода та лимон

Цей спосіб підійде для сильних забруднень. Вичавіть сік одного лимона і з’єднати його з двома чайними ложками харчової соди. Отриману суміш нанесіть на липкі ручки та залиште на 10-15 хвилин. Після чого приберіть залишки засобу чистою тканиною або паперовим рушником.

