Як почистити ручки на газовій плиті від липкого жиру
Брудні ручки на газовій плиті й жирний наліт — проблеми, яких не вдається уникнути на жодній кухні.
На кухні часто з’являється жир і нагар під час приготування їжі. Ігнорувати цю проблему не варто, адже плями жиру стануть застарілими і відмити їх буде проблематично.
Як відмити ручки на газовій плиті — дієві методи
Оцет
Ще один ефективний засіб у боротьбі з жирними плямами на кухні — оцет. Спосіб очищення оцтом підійде для тих, у кого плити мають ручки, що знімаються.
У каструлі відповідного розміру змішайте оцет із водою (у прпорції 1:4) і помістіть туди брудні регулятори. Поставте на вогонь і кип’ятіть приблизно 10 хвилин. Далі оцтову воду злийте, а ручки залиште остигати. Потім протріть їх чистою серветкою і прикріпіть на плиту.
Сода та лимон
Цей спосіб підійде для сильних забруднень. Вичавіть сік одного лимона і з’єднати його з двома чайними ложками харчової соди. Отриману суміш нанесіть на липкі ручки та залиште на 10-15 хвилин. Після чого приберіть залишки засобу чистою тканиною або паперовим рушником.
