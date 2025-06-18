Як почистити сітку витяжки за 10 хвилин: не потрібно ні хімії, ні харчової соди

Чим відмити сітку витяжки від жиру / © Pixabay

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Надзвичайно простий і бюджетний спосіб очищення витяжки полягає в тому, щоб використати звичайну воду і деко з духовки.

Поставте деко на плиту, налийте воду та зачекайте, щоб вона закипіла. Після цього візьміть забруднену сітку витяжки, покладіть у деко і проваріть у рідині. Якщо раптом вона не поміщається, візьміть широку каструлю і поливайте сітку окропом з чайника, періодично перевертаючи її, щоб обробити всю поверхню.

Ось тут і відбувається справжнє диво. Через 10 хвилин кипіння ви помітите, що жир відходить від фільтра просто на очах.

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Після цього потрібно лише промити сітку під проточною водою. Для видалення залишків їжі або бруду можна використовувати м’яку щітку — і все. Тепер витяжка знову сяє чистотою, і зовсім не знадобилися хімічні засоби.