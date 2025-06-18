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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
1 хв

Як почистити сітку витяжки за 10 хвилин: не потрібно ні хімії, ні харчової соди

Існує простий спосіб, щоб повернути первісну чистоту сітки витяжки без зайвих зусиль. Це не хімія і не харчова сода, але він працює на всі 100%.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим відмити сітку витяжки від жиру

Чим відмити сітку витяжки від жиру / © Pixabay

Надзвичайно простий і бюджетний спосіб очищення витяжки полягає в тому, щоб використати звичайну воду і деко з духовки.

Поставте деко на плиту, налийте воду та зачекайте, щоб вона закипіла. Після цього візьміть забруднену сітку витяжки, покладіть у деко і проваріть у рідині. Якщо раптом вона не поміщається, візьміть широку каструлю і поливайте сітку окропом з чайника, періодично перевертаючи її, щоб обробити всю поверхню.

Ось тут і відбувається справжнє диво. Через 10 хвилин кипіння ви помітите, що жир відходить від фільтра просто на очах.

Після цього потрібно лише промити сітку під проточною водою. Для видалення залишків їжі або бруду можна використовувати м’яку щітку — і все. Тепер витяжка знову сяє чистотою, і зовсім не знадобилися хімічні засоби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
290
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