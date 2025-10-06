ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв

Як почистити унітаз від жовтого нальоту, сечового каменю, іржі: методи, що не працюють та ефективні способи

Як легко і недорого очистити унітаз від жовтого нальоту, сечового каменю, іржі

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Як почистити унітаз

Як почистити унітаз

Часто навіть регулярний догляд за сантехнікою не рятує від появи неприємного жовтуватого нальоту і іржі у унітазі. Через жорсткість води, насиченої кальцієм і магнієм, на стінках з часом утворюються тверді відкладення, які псують вигляд і роблять поверхню унітазу неприємною на дотик. Особливо з цим стикаються ті, хто відкладає прибирання через зайнятість або інші причини. На щастя, повернути парту сантехніки первозданну білизну можна дуже просто — без токсичних речовин, дорогих засобів або небезпечного аміаку.

Нефективні методи для чищення унітазу

У мережі є чимало порад щодо використання аміаку чи оцту для очищення — проте вони мають суттєві недоліки, стверджують фахівці-практики. Аміак має різкий, стійкий запах, який у замкнутому приміщенні може викликати дискомфорт або навіть непритомність. Використання оцту теж не дає бажаного ефекту очищення, і запах залишається надовго. Тому багато хто шукає більш безпечні, але водночас ефективні методи.

Як почистити унітаз від жовтого нальоту

Натомість, рна думку спеціалістів, одним із найпростіших і найдієвіших способів є використання лимонної кислоти. Достатньо розчинити в унітазі 50 грамів лимонної кислоти, залити її теплою водою приблизно 60 градусів і залишити на кілька годин, а ще краще — на ніч. За цей час кисла середа розм’якшить і розчинить кальцієві відкладення й сечовий камінь, що утворює тверду кірку. Потім потрібно лише пройтися по поверхнях губкою чи щіткою і змити забруднення разом з розчином.

Щоб посилити дію, можна додати трохи миючого засобу, який зробить розчин більш густим і допоможе краще очистити стінки. Важливо не використовувати занадто гарячу воду — це може пошкодити сантехніку. У разі сильної забрудненості можна додатково механічно видалити залишки нальоту.

Регулярне застосування такого народного методу допоможе уникнути утворення товстого шару нальоту і зберегти унітаз чистим значно довше. При цьому цей спосіб абсолютно безпечний для здоров’я, екологічний і не вимагає великих витрат.

Таким чином, навіть за відсутності часу та дорогих спеціалізованих засобів неприємні забруднення унітазу можна ефективно усунути, використовуючи найдоступніші продукти — лимонну кислоту і простий догляд.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie