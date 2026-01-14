Як почистити унітаз: засіб, який дезинфікує краще хлору

Як почистити унітаз

Підтримання гігієни в туалеті часто асоціюється з агресивним запахом хлору, відбілювача. Проте існує значно безпечніша та ефективніша альтернатива звичайному відбілювачу.

Експерти наголошують, що справжньою проблемою є біоплівки — стійкі скупчення бактерій та вірусів, які міцно прилипають до порцеляни. На думку представника клінінгової служби Hella Maid агресивні відбілювачі не здатні зруйнувати бактеріальні біоплівки, тому він радить замінити хлорні засоби на перекис водню, який завдяки бульбашкам кисню проникає глибоко в забруднення та безпечно знищує мікроби.

Перекис водню виявляється ідеальним союзником у боротьбі з мікробами завдяки своїм унікальним хімічним властивостям.

Чому перекис водню кращий за відбілювач

Він має потужні окислювальні властивості, які дозволяють проникати глибоко всередину біоплівок, розриваючи їх ізсередини.

Під час контакту з поверхнею засіб виділяє активні бульбашки кисню, які фізично піднімають і розчиняють органічні плями.

Це абсолютно екологічний продукт, який після завершення реакції розпадається на звичайну воду та кисень, не залишаючи шкідливих випарів.

Засіб є делікатним до порцеляни, тому він не пошкоджує глазур унітазу навіть при регулярному використанні.

Як почистити унітаз від бруду

Для очищення найкраще підходить стандартний тривідсотковий розчин перекису водню, який можна знайти в будь-якій аптеці або господарському відділі супермаркету.

Налийте приблизно 200-300 мілілітрів перекису водню безпосередньо в чашу унітазу.

Залиште засіб діяти щонайменше на 20 хвилин, не змиваючи воду.

Протягом цього часу активний кисень зруйнує структуру бактеріального нальоту.

Після завершення процедури просто пройдіться щіткою по стінках і змийте воду — поверхня стане кришталево чистою та продезінфікованою.

Таке щотижневе прибирання дозволить підтримувати ванну кімнату в ідеальному стані без зайвих зусиль та токсичної хімії.