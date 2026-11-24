Волоські горіхи можна почистити без молотка / © pixabay.com

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Знайома картина: намагаєшся розколоти волоський горіх, а замість гарної половинки ядра отримуєш купу дрібних уламків. До того ж шматочки шкаралупи розлітаються по всій кухні. Виявляється, якщо перед очищенням горіхи ненадовго занурити в гарячу воду, це може значно полегшити їх очищення від шкаралупи.

Про цей кухонний лайфгак розповідає Egészségkalauz.

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Суть хитрощі проста: горіхи занурюють в окроп і варять приблизно п’ять хвилин, періодично помішуючи, щоб вони прогрілися рівномірно. Після цього воду зливають, а плоди залишають охолонути до температури, за якої їх можна безпечно брати руками.

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Коли горіхи остигнуть, можна спробувати злегка натиснути на шкаралупу біля її природного шва. Вона має розкриватися легше, а ядро — частіше залишатися цілим. Якщо шкаралупа не піддається, не варто тиснути на неї щосили: краще скористатися звичайним горіхоколом.

Чому гаряча вода може допомогти

Результат залежить не лише від сили удару, а й від стану самого горіха. Важливу роль відіграє вологість: вона впливає на те, як під час розколювання поводяться шкаралупа та ядро. Це підтверджують і дослідження механічних властивостей волоських горіхів.

Утім, п’ять хвилин у киплячій воді — не універсальний рецепт. У горіхів різна товщина шкаралупи, міцність і ступінь висушування, тому одні відкриються легко, а з іншими доведеться повозитися. Спершу краще перевірити спосіб на невеликій кількості.

Є й кілька простих правил безпеки: не заповнюйте каструлю водою до країв, опускайте горіхи обережно, а воду зливайте за допомогою прихваток, остерігаючись пари. Гарячі плоди не беріть голими руками.

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Що робити з очищеними волоськими горіхами

Коли горіхів багато, важливо не лише швидко їх почистити, а й не дати запасам зіпсуватися. Очищені ядра чутливі до тепла, світла та контакту з повітрям: жири в їхньому складі поступово окиснюються, через що горіхи можуть гірчити.

Якщо вдалося очистити одразу велику миску, не обов’язково використовувати всі ядра за кілька днів. Волоські горіхи можна розділити на невеликі порції, герметично запакувати й заморозити. Так вони довше зберігатимуть смак, а для випічки чи салату завжди буде готова порція очищених горіхів із морозилки.

Цілі половинки ядер особливо зручні для десертів і домашніх заготовок. Наприклад, волоський горіх може стати начинкою для слив, заготовлених на зиму. У кожен плід замість кісточки вкладають половинку ядра, а потім запікають фрукти з цукром і лимонним соком. Такий незвичайний спосіб теж є серед кулінарних ідей ТСН.ua.

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