Як почистити замизканий комір куртки, пуховика без прання

Як почистити комір

Навіть при акуратному носінні бруд неминуче осідає на комірі куртки, пуховика, тому що постійно контактує зі шкірою, косметичними засобами та зовнішнім середовищем, швидко стаючи засмальцьованим.

Через забруднення цієї невеликої ділянки прати весь виріб є невиправданим кроком, пуховий наповнювач, якщо не праивльно його випрати може збитися, втративши свої теплоізоляційні властивості.

Набагато практичніше та легше точково почистити комір за допомогою простих і доступних домашніх засобів.

Як почистити комір куртки, пуховика

Для швидкого і простого видалення забруднень не потрібен арсенал хімчистки, достатньо лише двох засобів, які, швидше за все, вже є у вас. Це звичайний засіб для миття посуду та міцелярна вода.

Засіб для миття посуду чудово підходить для усунення жирних слідів, які залишаються від шкіри та засмальцьованості. Для цього слід змішати приблизно половину чайної ложки засобу для миття посуду зі склянкою води, збивши суміш до утворення густої піни. За допомогою м’якої щітки або губки цю піну потрібно акуратно, без надмірного натиску, нанести на забруднену ділянку і протерти її круговими рухами. Після обробки місце слід ретельно промити чистою водою або протерти вологою ганчіркою і залишити сохнути.

Міцелярна вода буде ідеальною для видалення слідів косметики, наприклад, тонального крему, пудри або туші. Слід нанести невелику кількість рідини на ватний диск і обережними рухами протерти тканину. Тут теж головне — не терти надто сильно, а лише акуратно пройтися по забрудненню, після чого змити залишки засобу водою і дати ділянці просохнути.

Ви можете використовувати той засіб, який є найбільш актуальним для вашого типу забруднення, або застосовувати обидва для повного очищення всього коміра.

Крім цих двох засобів, існують і інші перевірені домашні методи, які допомагають швидко оновити без прання комір. Наприклад, ефективною є суміш нашатирного спирту та засобу для миття посуду

До 100 мілілітрів води додають по одній чайній ложці нашатирного спирту та мийного засобу, а потім цим розчином протирають забруднені місця, залишаючи його на тридцять хвилин, перш ніж змити

Таке точкове чищення займає лише кілька хвилин, але дозволяє досягти помітного результату: комір стає чистим, свіжим, без жирних слідів.