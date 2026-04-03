Як подарувати друге життя старим шторам: 10 креативних ідей

Що можна зробити зі старих штор

Оновлення інтер’єру часто залишає нас із питанням — що робити зі старими шторами? Оскільки їх зазвичай шиють із дуже якісних та міцних тканин, просто викинути такий матеріал — справжнє марнотратство. Штори заслуговують на другий шанс, адже вони можуть стати основою для стильних аксесуарів або практичних побутових речей.

1. Ошатна скатертина

Шторне полотно ідеально підходить для створення скатертини, і для цього навіть необов’язково мати швейну машинку. Достатньо відрізати тасьму, відміряти потрібний розмір і охайно обробити краї. Якщо тканина занадто тонка, її можна скласти у два шари — це додасть столу особливого затишку.

2. Затишне покривало та комплект подушок

Достатній розмір більшості гардин дозволяє легко перетворити їх на покривало для ліжка. Ви можете просто підшити краї великого прямокутника або ж зшити об’ємне стьобане покривало. Щоб інтер’єр мав цілісний вигляд, використайте залишки тканини для створення наволочок на подушки. Такий набір матиме вигляд як гармонійний дизайнерський комплект.

3. Столова доріжка та серветки

Якщо ви прагнете зробити прийоми гостей вишуканішими, виготовте зі шторної тканини столову доріжку (ранер) та набір серветок під кожну тарілку. Портьєрні тканини часто мають розкішну текстуру, яка додасть атмосферності будь-якій вечері. Просто наріжте матеріал на прямокутники потрібного розміру та обробіть зрізи.

4. Текстильне оздоблення стін

Цей метод стане справжнім порятунком для тих, хто винаймає житло або хоче приховати дефекти на стінах без переклеювання шпалер. Встановіть карниз під самою стелею та задекоруйте стіну тканиною. Якщо штори не дістають до підлоги, додайте знизу кілька шарів іншого матеріалу — така багатошаровість зробить акцентну стіну ще цікавішою.

5. Романтичний балдахін

Мрію про ліжко з навісом дуже легко втілити за допомогою легких прозорих штор. Просто закріпіть їх на карнизі над ліжком. А якщо ви хочете створити ефектне тло для домашніх фотосесій, додайте ще один тримач і заправте тканину за нього — вийде професійна інтер’єрна локація.

6. Стильна сумка-шоппер

Міцність шторної тканини робить її ідеальною для пошиття господарських сумок або ефектних шопперів. Така річ шиється буквально за один вечір, вона надійна і має значно оригінальніший вигляд за магазинні аналоги.

7. Тканинні дверцята для шаф

Відкриті полиці часто створюють відчуття візуального безладу. Старі фіранки допоможуть швидко розв’язати цю проблему. Використайте їх як легку ширму, щоб приховати вміст стелажа або гардероба. Це не лише додасть охайності, а й привнесе в кімнату м’якість текстилю.

8. Естетична дошка для нотаток

Замість складної переоббивки меблів спробуйте простіший проєкт. Обтягніть цупкою тканиною від штор шматок пінопласту або міцного картону і закріпіть на стіні. Ви отримаєте зручну дошку, до якої за допомогою шпильок можна прикріплювати плани на день, фотографії або пам’ятні записки.

9. Зонування приміщення

Якщо вам потрібно відокремити спальне місце або робочу зону в одній кімнаті, стара штора на стельовому карнизі впорається з цим якнайкраще. Її перевага в мобільності: коли потрібно об’єднати простір, фіранку можна просто зібрати або підв’язати декоративним шнуром.

10. Декоративний органайзер

Хоча шторна тканина погано вбирає вологу (тому рушники з неї виходять невдалі), вона чудово тримає форму. Використайте її, щоб оновити звичайні картонні коробки для зберігання. За допомогою клейового пістолета обтягніть коробку тканиною — і ви отримаєте стильний органайзер, який ідеально пасує до вашого інтер’єру.

Ці прості рішення допоможуть вам оновити оселю без зайвих витрат, водночас дбаючи про довкілля через повторне використання речей.