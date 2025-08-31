Як подолати страх перед школою: поради для дітей і батьків, щоб позбутися стресу та тривожності

Як подолати страх перед школою / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Перший день у школі — це завжди хвилюючий момент. Для дітей він відкриває новий етап у житті, але разом із радістю часто з’являється і страх: незнайомі люди, нові правила, відповідальність за навчання. Тривога перед школою — це абсолютно природна реакція, проте її можна подолати, якщо батьки та дитина працюватимуть разом.

Чому виникає страх перед школою

Щоб допомогти дитині, важливо зрозуміти, що саме викликає хвилювання. Найчастіше це:

страх розлуки з батьками;

невідоме середовище й нові однокласники;

побоювання зробити помилки чи отримати погану оцінку;

суворість вчителів;

відчуття відповідальності за завдання та правила.

Коли дитина може відверто розповісти, що її непокоїть, батькам легше підібрати спосіб допомоги. Важливо не знецінювати страхи, а вислухати й підтримати свою малечу.

Реклама

Як подолати тривогу та страх у дитини перед школою: практичні поради

Познайомтеся зі школою заздалегідь. Разом прогуляйтеся до будівлі, зайдіть у клас, познайомте дитину з учителем. Це зробить нове місце більш знайомим і безпечним.

Грайте у «школу». У домашніх умовах можна відтворювати уроки, перерви, збирання портфеля. Така рольова гра допомагає дитині адаптуватися й натренувати впевненість.

Створюйте позитивні асоціації. Купівля красивих зошитів, ручок чи рюкзака, які подобаються дитині, може викликати приємні емоції, пов’язані зі школою.

Обговорюйте враження. Після кожної «репетиції» чи прогулянки запитуйте, що найбільше сподобалося, а що викликало хвилювання. Так ви краще зрозумієте внутрішній стан малюка.

Як розвинути в дитини впевненість та самостійність

Тривожність і страх перед школою часто пов’язана з відчуттям, що дитина не впорається сама. Тому важливо поступово привчати її до самостійності:

доручати прості домашні обов’язки;

навчати збирати портфель;

практикувати самообслуговування — одягатися, готувати прості перекуси;

дозволяти робити вибір, наприклад, що вдягти чи який фрукт взяти до школи.

Також корисно тренувати емоційний інтелект: пояснювати, як розпізнавати свої емоції, практикувати прості техніки релаксації — наприклад, повільне глибоке дихання або повторення коротких позитивних фраз «Я зможу», «У мене все вийде».

Чому дуже важлива батьківська підтримка

Адаптація до школи потребує часу. Деякі діти звикають швидко, іншим потрібні тижні чи навіть місяці. У цей період головне — терпіння, розуміння й послідовність у діях.

Хваліть дитину за кожен маленький крок уперед, навіть якщо він здається незначним. Це підвищує самооцінку і зменшує страхи. Якщо ж тривога не минає, а навпаки зростає, варто звернутися до шкільного психолога чи спеціаліста, щоб надати дитині додаткову допомогу.