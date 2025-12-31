ТСН у соціальних мережах

Як подолати стрес під час новорічних свят: шість порад від експерта

Новий рік — час не лише радості, але й стресу. Експерт розповів, як подбати про себе, щоб вистачило сил і для святкування, і для близьких.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як подолати стрес під час новорічних свят

Як подолати стрес під час новорічних свят / © Credits

Різдво, Новий рік та інші зимові свята — це хороша можливість відпочити та провести час у колі рідних чи друзів. Проте для багатьох людей це стресовий період.

Про це пише The Mirror.

Свята часто супроводжуються стресом — нескінченні затори на дорогах, поспіх, крики дітей на задньому сидінні та намагання встигнути все одночасно. Коуч із дихання та мислення Річі Нортон нагадує: для того, щоб мати сили ділитися радістю з іншими, важливо спершу подбати про себе.

«Найголовніше у цей період — бути поруч із близькими. Проте, якщо напруга стає надмірною, варто зупинитися і зробити щось, що допоможе вам заспокоїтися та подивитися на ситуацію збоку», — радить фахівець.

Нортон поділився дієвими порадами, які допоможуть приборкати стрес та зберегти святковий настрій.

Дихайте, перш ніж братися до справи

Перш ніж поринути у святкову метушню, зупиніться на хвилину, щоб просто подихати. Зробіть вдих носом на 4 секунди, затримайте повітря на 4 секунди та повільно видихайте ротом упродовж 6 секунд.

За словами Нортона, навіть одна така хвилина допоможе заспокоїтись і «перезавантажити» мозок.

Захистіть свої «моменти спокою»

Різдво, як правило, швидко заповнюється — вечірками, планами, людьми. Немає нічого поганого в тому, щоб сказати «ні» тим речам чи справам, які виснажують вашу енергію.

Захист ваших «моментів спокою» може полягати в тому, щоб залишити телефон вимкненим або ж пропустити різдвяний захід чи виділити вечір для відновлення сил.

«Рухайтеся тілом, а заспокоюйтеся розумом»

Під час святкової метушні про активність багато людей часто забувають, проте навіть невелике навантаження — найефективніший спосіб покращити емоційний стан і позбутися стресу.

Недовга прогулянка, кілька хвилин гімнастики або подовжена дорога пішки здатні кардинально оновити ваші фізичні та психічні сили.

Перетворіть будь-яку поїздку наодинці у відпочинок

За кермом ми часто маємо можливість побути наодинці з собою. Щоправда, на свята це не завжди так: затори, галас дітей ззаду та вічний поспіх додають нервів.

Щоб поїздка стала приємнішою, змініть атмосферу: увімкніть заспокійливу музику, цікаву аудіокнигу або ж просто насолодіться тишею. А якщо відчуваєте, що голова «йде обертом», спробуйте виїхати на коротку прогулянку автомобілем — без жодної мети, просто щоб перевести подих і заспокоїтись.

Знайдіть час тільки для себе

Знайдіть 10 хвилин для себе у новорічний ранок — ще до того, як почнеться святкова метушня з подарунками, гостями чи приготуванням столу. Вийдіть на терасу з кавою, пройдіться парком або просто прийміть ванну.

Короткий період спокою зранку допоможе правильно налаштуватися на весь наступний день. Глибоко вдихніть, озирніться довкола та відчуйте момент «тут і зараз» — саме в такій тиші криється ресурс, що додасть вам рівноваги до самого вечора.

Відмовтеся від прагнення до досконалості

Відмовтеся від гонитви за «ідеальним» Новим роком: прагнення бездоганності лише створює зайвий стрес і тривогу. Коли ви відпускаєте жорсткі плани та очікування, то звільняєте час для справжнього спілкування з близькими, а не для менеджменту заходу чи створення красивих кадрів для соцмереж.

Найкращі спогади часто народжуються спонтанно. Дозвольте собі розслабитися, прийміть будь-які несподівані зміни та насолоджуйтеся моментом «тут і зараз». Недосконалий, але живий і щирий вечір принесе набагато більше задоволення, ніж ретельно сплановане свято.

