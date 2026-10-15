Як подорожувати світом без витрат на готелі: пара розкрила незвичний секрет (фото)

Живуть у розкішних будинках безкоштовно

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Наречені 26-річна Еллен Картер та 27-річний Коннор Гілл з Британії стверджують, що винайшли спосіб подорожувати світом і жити в розкішних будинках, не витрачаючи гроші на дорогі готелі. Секрет пари — догляд за чужими будинками та домашніми тваринами на час відпустки їхніх власників.

Про це пише The Sun із посиланням на акаунт @connor_and_ellen в Instagram.

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Еллен і Коннор уже побували у 18 країнах, поєднуючи незвичайний спосіб заощаджувати на проживанні з різними туристичними враженнями — від розкішних спа-комплексів у Великій Британії до глемпінгу в марокканській пустелі Агафай.

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Наречені 26-річна Еллен Картер та 27-річний Коннор Гілл з Британії Фото @connor_and_ellen в Instagram

Як працює незвичний спосіб подорожувати майже без витрат на житло

Пара вирішила спробувати догляд за будинками та тваринами у 2022 році. Тоді Коннор навчався на першому курсі докторантури, а Еллен завершувала магістратуру. Через обмежений студентський бюджет вони не могли дозволити собі дорогі подорожі.

26-річна Еллен Картер та 27-річний Коннор Гілл з Британії Фото @connor_and_ellen в Instagram

Їхній перший досвід догляду за чужим будинком був неподалік від будинку матері Еллен, поблизу міста Біконсфілд у графстві Бакінгемшир. Проте житло виявилося значно розкішнішим, ніж вони могли очікувати: великий будинок у Чилтернських пагорбах мав власну лісову територію, кінотеатр, тренажерний зал і трьох собак породи вест-хайленд-вайт-тер’єр, за якими потрібно було доглядати.

За кілька місяців пара вирушила до Будапешта, де провела десять днів у п’ятикімнатному будинку за огорожею, з великим садом і приватним басейном.

«Будапешт, мабуть, був найрозкішнішим будинком, за яким ми доглядали. Там було п’ять спалень, величезний сад і приватний басейн», — розповіла Еллен.

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За її словами, пара дуже прив’язалася до собаки на ім’я Чиллі. Щодня вони відкривали для себе нові місця в місті, а прощатися з цим будинком було особливо важко.

Десятиденна поїздка до Будапешта коштувала їм лише 200 фунтів стерлінгів, включно з авіаквитками. Додатково заощадити вдалося завдяки тому, що вони самостійно готували їжу, а не постійно харчувалися в ресторанах.

Від Марокко до Бразилії: як пара подорожує світом

За шість років стосунків Еллен і Коннор відвідали 18 країн. Окрім проживання в чужих будинках, вони випробували й інші формати відпочинку.

Зокрема, у Марокко пара побувала на глемпінгу в пустелі Агафай.

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«Це був справді унікальний досвід із неймовірними можливостями спостерігати за зорями та зустрічати світанки», — поділилася Еллен.

Головною перевагою такого способу подорожей вона називає економію на житлі та можливість користуватися кухнею, щоб самостійно готувати їжу.

Для пошуку відповідних пропозицій пара користується платформою HouseSit Match, яка з’єднує власників житла з мандрівниками, готовими доглядати за будинками та домашніми тваринами в обмін на безкоштовне проживання.

Які недоліки має догляд за чужими тваринами

Попри економію, такий формат подорожей має й певні обмеження. За словами Еллен, догляд за тваринами може вимагати чимало часу та зусиль, особливо якщо їм потрібно регулярно давати ліки. Це створює додаткову відповідальність і стрес.

Мандрівники не завжди можуть надовго залишати будинок, адже мають піклуватися про тварин.

«Однак такий спосіб життя нам підходить, оскільки ми не вживаємо алкоголь і нечасто кудись виходимо допізна, тому це ніколи особливо нас не турбувало», — пояснила Еллен.

Нині пара живе в Бразилії протягом року, поки Коннор, який працює дослідником, виконує робочий контракт. Еллен, яка раніше працювала помічницею депутата парламенту, взяла перерву в кар’єрі.

У листопаді 2026 року вони сподіваються відвідати Уругвай, який може стати їхньою 19-ю країною. У грудні планують вирушити до Чилі, дослідити Патагонію, а потім продовжити подорож до Сантьяго, Перу та тропічних лісів Амазонії.

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