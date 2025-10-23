Як подовжити літо у своєму саду: рослини, що цвітуть і милують око до самих морозів

Які квіти цвістимуть до самої зими / © www.freepik.com/free-photo

Осінь може бути не менш мальовничою у вашому саду та на клумбі, якщо знати, які рослини продовжують цвісти до холодів і зберігають привабливе листя навіть після перших заморозків. Розповідаємо, як за допомогою правильно підібраних багаторічників, дерев і кущів зробити сад затишним, барвистим та живим аж до зими. Про це пише ресурс «Інформатор».

Які дерева залишаються привабливими аж до зими

Клен захоплює своїми відтінками — від червоного до золотого. Молоді дерева бажано вкривати в перші роки зростання.

Береза невибаглива й витривала, а її біла кора чудово контрастує з осіннім листям.

Горобина не лише декоративна, а й корисна: її яскраві грона ягід прикрашають сад узимку.

Гінкго білоба створює неповторний золотавий настрій, однак молоді саджанці потребують легкого укриття на зиму.

Катальпа з великим серцеподібним листям має привабливий вигляд у композиціях, хоча садити її краще навесні, оскільки восени вона може не прижитися.

Кущі, які зберігають свої кольори до зими

Барбарис восени набуває насиченого червоно-помаранчевого відтінку.

Дерен білий вирізняється пурпуровим листям і яскраво-червоними пагонами, які прикрашатимуть навіть зимовий сад.

Міхурник додає глибоких винних тонів, витримує морози та не потребує складного догляду.

Спірея японська весною тішить ніжним цвітінням, а восени — теплими мідно-помаранчевими барвами.

Які квіти не бояться морозів