Як подовжити літо у своєму саду: рослини, що цвітуть і милують око до самих морозів
Щоб сад залишався ошатним навіть у холод, комбінуйте рослини з різними термінами цвітіння і кольорами листя. Так ви створите ефект постійної зміни барв — від початку літа до глибокої осені.
Осінь може бути не менш мальовничою у вашому саду та на клумбі, якщо знати, які рослини продовжують цвісти до холодів і зберігають привабливе листя навіть після перших заморозків. Розповідаємо, як за допомогою правильно підібраних багаторічників, дерев і кущів зробити сад затишним, барвистим та живим аж до зими. Про це пише ресурс «Інформатор».
Які дерева залишаються привабливими аж до зими
Клен захоплює своїми відтінками — від червоного до золотого. Молоді дерева бажано вкривати в перші роки зростання.
Береза невибаглива й витривала, а її біла кора чудово контрастує з осіннім листям.
Горобина не лише декоративна, а й корисна: її яскраві грона ягід прикрашають сад узимку.
Гінкго білоба створює неповторний золотавий настрій, однак молоді саджанці потребують легкого укриття на зиму.
Катальпа з великим серцеподібним листям має привабливий вигляд у композиціях, хоча садити її краще навесні, оскільки восени вона може не прижитися.
Кущі, які зберігають свої кольори до зими
Барбарис восени набуває насиченого червоно-помаранчевого відтінку.
Дерен білий вирізняється пурпуровим листям і яскраво-червоними пагонами, які прикрашатимуть навіть зимовий сад.
Міхурник додає глибоких винних тонів, витримує морози та не потребує складного догляду.
Спірея японська весною тішить ніжним цвітінням, а восени — теплими мідно-помаранчевими барвами.
Які квіти не бояться морозів
Гортензії восени змінюють колір — від ніжно-рожевого до винного. В холодних регіонах кущі краще накривати на зиму.
Айстри — справжня класика осені. Вони цвітуть до заморозків і за правильного утеплення перезимують без проблем.
Хризантеми додають саду яскравих барв. Деякі сорти краще викопувати на зиму чи вкривати ялиновим гіллям.