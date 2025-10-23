ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Як подовжити літо у своєму саду: рослини, що цвітуть і милують око до самих морозів

Щоб сад залишався ошатним навіть у холод, комбінуйте рослини з різними термінами цвітіння і кольорами листя. Так ви створите ефект постійної зміни барв — від початку літа до глибокої осені.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які квіти цвістимуть до самої зими

Які квіти цвістимуть до самої зими / © www.freepik.com/free-photo

Осінь може бути не менш мальовничою у вашому саду та на клумбі, якщо знати, які рослини продовжують цвісти до холодів і зберігають привабливе листя навіть після перших заморозків. Розповідаємо, як за допомогою правильно підібраних багаторічників, дерев і кущів зробити сад затишним, барвистим та живим аж до зими. Про це пише ресурс «Інформатор».

Які дерева залишаються привабливими аж до зими

  • Клен захоплює своїми відтінками — від червоного до золотого. Молоді дерева бажано вкривати в перші роки зростання.

  • Береза невибаглива й витривала, а її біла кора чудово контрастує з осіннім листям.

  • Горобина не лише декоративна, а й корисна: її яскраві грона ягід прикрашають сад узимку.

  • Гінкго білоба створює неповторний золотавий настрій, однак молоді саджанці потребують легкого укриття на зиму.

  • Катальпа з великим серцеподібним листям має привабливий вигляд у композиціях, хоча садити її краще навесні, оскільки восени вона може не прижитися.

Кущі, які зберігають свої кольори до зими

  • Барбарис восени набуває насиченого червоно-помаранчевого відтінку.

  • Дерен білий вирізняється пурпуровим листям і яскраво-червоними пагонами, які прикрашатимуть навіть зимовий сад.

  • Міхурник додає глибоких винних тонів, витримує морози та не потребує складного догляду.

  • Спірея японська весною тішить ніжним цвітінням, а восени — теплими мідно-помаранчевими барвами.

Які квіти не бояться морозів

  • Гортензії восени змінюють колір — від ніжно-рожевого до винного. В холодних регіонах кущі краще накривати на зиму.

  • Айстри — справжня класика осені. Вони цвітуть до заморозків і за правильного утеплення перезимують без проблем.

  • Хризантеми додають саду яскравих барв. Деякі сорти краще викопувати на зиму чи вкривати ялиновим гіллям.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie