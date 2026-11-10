Як подрібнити картоплю на деруни: простий спосіб без тертки, м’ясорубки та блендера

Як швидко подрібнити картоплю на деруни

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Приготування дерунів часто забирає більше часу, ніж саме смаження: картоплю потрібно натерти, а потім ще відмити посуд. Але є спосіб прискорити цей процес, якщо під рукою немає тертки, а користуватися м’ясорубкою чи блендером немає можливості. Допоможе звичайний гострий ніж і кілька хвилин роботи.

Як подрібнити картоплю ножем для дерунів

Секрет у тому, щоб спочатку нарізати картоплю тонкими пластинками, а потім перетворити їх на дрібну соломку та кубики. Що дрібнішими будуть шматочки, то легше вони з’єднаються в картопляній масі.

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Очистіть картоплю та розріжте кожну бульбу вздовж на кілька частин.

Наріжте частини якомога тоншими пластинками.

Складіть пластинки невеликими стопками й наріжте їх тонкою соломкою.

Поверніть соломку поперек і дрібно порубайте ножем, доки шматочки не стануть дуже маленькими.

Перекладіть подрібнену картоплю в миску, додайте яйце, сіль, трохи борошна за потреби та натерту чи дрібно нарізану цибулю.

Щоб деруни не розпадалися, важливо зробити шматочки якомога дрібнішими. Водночас за текстурою вони можуть відрізнятися від дерунів із тертої картоплі: маса буде більш зернистою, а готова страва — схожою на картопляні оладки.

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Що зробити, щоб деруни були рум’яними та не розпадалися

Після подрібнення картопля виділяє багато рідини. Якщо суміш надто водяниста, відкиньте її на сито або злегка відтисніть через чисту тканину. Не варто повністю виливати весь сік, не перевіривши, чи осів на дні миски крохмаль: його можна повернути до картопляної маси, щоб вона краще тримала форму.

Викладайте суміш ложкою на добре розігріту сковороду з олією та злегка притискайте, формуючи невеликі оладки. Смажте на середньому вогні до золотавої скоринки з обох боків, щоб картопля встигла приготуватися всередині.

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