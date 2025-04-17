Як пофарбувати яйця незвичайним способом: чарівне перетворення від Євгена Клопотенка

Як пофарбувати яця незвичайним способом

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Усі ми знаємо традиційні методи фарбування великодніх яєць — за допомогою соку буряка, цибулиння, червоної капусти або ж використовуючи безліч яскравих штучних барвників.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко пропонує унікальний та альтернативний метод створення неймовірно красивих крашанок, який точно здивує вас своїм результатом.

Секрет у шовковій тканині: магія перенесення візерунка

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Головний секрет цього незвичайного методу криється у використанні натуральної шовкової тканини. Зі штучними матеріалами цей фокус, на жаль, не спрацює. Ви можете обрати тканину з будь-яким яскравим та чітким візерунком. Важливо лише, щоб цей орнамент не був занадто великим — дрібні деталі найкраще передадуться на яєчну шкаралупу. Окрім шовку, вам знадобляться звичайні капронові панчохи та міцна нитка.

Як пофарбувати яйця: крок за кроком до шовкових крашанок

Ретельно вимийте кожне яйце м’якою губкою, щоб видалити будь-які забруднення. Наріжте шовкову тканину на шматочки такого розміру, щоб кожен з них міг повністю обернути одне яйце.

Щільно оберніть кожне яйце підготовленим шматочком шовкової тканини, намагаючись, щоб тканина якомога щільніше прилягала до шкаралупи. Потім обтягніть обернене шовком яйце капроновою панчохою, щільно зав’яжіть кінці ниткою, щоб зафіксувати тканину та панчоху на яйці.

Яйця в шовковій тканині// фото: klopotenko.com

Помістіть підготовлені яйця у каструлю з холодною водою. Додайте до води приблизно 20 мілілітрів столового оцту — він допоможе закріпити колір на шкаралупі. Поставте каструлю на вогонь і варіть яйця протягом 10 хвилин після закипання.

Після варіння обережно дістаньте яйця з гарячої води та помістіть їх під струмінь холодної води для швидкого охолодження. Коли яйця охолонуть, обережно обріжте нитки та зніміть капронову панчоху і шовкову тканину.

Весь яскравий малюнок з шовкової тканини має повністю відбитися на яєчній шкаралупі, створюючи унікальні та неповторні візерунки. Кожна крашанка стане справжнім витвором мистецтва. Спробуйте цей спосіб, і ваші крашанки неодмінно стануть головною окрасою святкового столу.