Як пофарбувати яйця в зелений колір за допомогою натурального барвника: знадобиться відома рослина

Зелені крашанки

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Для того, щоб пофарбувати яйця в зелений колір, можна використовувати звичайну, відому всім рослину, а саме кропиву. З її допомогою можна отримати красиві відтінки зеленого — від болотяного до м’ятного.

Отже, для втілення цієї творчої ідеї вам знадобляться стакан води, 50 грамів ретельно висушеного листя кропиви, що є головним джерелом бажаного зеленого пігменту. В аптеці потрібно буде купити алюмокалієві квасци, знадобиться близько чверті чайної ложки цієї речовини. Вони виступатимуть у ролі протруювача, допомагаючи кольору краще закріпитися на яєчній шкаралупі та забезпечуючи його стійкість і насиченість.

Інструкція, як пофарбувати яйця в зелений колір

В посудину акуратно засипте попередньо висушене листя кропиви, після чого обережно влийте необхідну кількість води.

Поставте посудину на повільний вогонь і доведіть вміст до стану ледь помітного кипіння, після чого продовжуйте варіння протягом п’ятнадцяти хвилин, дозволяючи зеленому пігменту поступово вивільнятися з рослинної сировини та насичувати воду.

Отриманий відвар процідіть через дрібне сито або кілька шарів марлі безпосередньо в чисту півлітрову банку, звільняючи рідину від твердих частинок кропиви.

До процідженого ще теплого відвару додайте невелику дрібку алюмокалієвих квасців і ретельно перемішайте рідину до повного розчинення кристалів, забезпечуючи тим самим належну фіксацію кольору на яєчній шкаралупі.

Обережно опустіть попередньо підготовлені, вже зварені яйця у фарбувальний відвар, стежте за тим, щоб вони були повністю покриті рідиною, і залиште їх у такому стані на кілька годин, а для досягнення максимально глибокого та насиченого відтінку — на всю ніч.

Після закінчення процесу фарбування акуратно вийміть яйця з відвару та розкладіть їх на паперовому рушнику до повного висихання.

Кілька корисних порад, які допоможуть вам у цьому творчому процесі:

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Для отримання інтенсивнішого та глибшого зеленого відтінку ви можете сміливо збільшити кількість використовуваної кропиви або ж значно подовжити час перебування яєць у фарбувальному розчині, контролюючи процес візуально до досягнення бажаного результату.

У разі відсутності алюмокалієвих квасців, їх цілком можна замінити звичайною харчовою содою, проте слід пам’ятати, що це може дещо вплинути на стійкість та яскравість отриманого кольору.

Для забезпечення кращого та рівномірного фарбування перед зануренням у відвар рекомендується попередньо відварити яйця протягом десяти хвилин, що також сприятиме кращому поєднанню барвника з поверхнею шкаралупи.