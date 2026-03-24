Як пофарбувати крашанки на Великдень рисом

Крашанки. Фото: https://www.youtube.com/@TanyaBiser_ua

Реклама

Цей спосіб фарбування — справжня знахідка для тих, хто любить незвичні крашанки, але не хоче витрачати години на складний декор. Результат виглядає дуже ефектно, яйця виходять яскравими, насиченими та вкритими дрібними кольоровими крапочками. При цьому кожне яйце має свій унікальний малюнок.

Що знадобиться для роботи

Для фарбування підготуйте наступне:

Яйця — заздалегідь вимиті та відварені (краще фарбувати їх, поки вони ще гарячі).

Рис — приблизно по 150 г на кожен колір.

Харчові барвники — сухі. У нашому випадку жовтий та синій.

Оцет — по пів чайної ложки на кожну ємність.

Гаряча вода — по одній столовій ложці.

Пластикові лоточки — об’ємом по 500 мл із кришками, що щільно закриваються.

Як пофарбувати яйця рисом

Крок 1: Готуємо кольорову основу

Першим ділом потрібно підготувати сам рис, який і буде «малювати» на шкаралупі.

Реклама

Висипте сухий барвник у порожній лоток. Додайте туди пів чайної ложки оцту та одну столову ложку гарячої води. Ретельно розмішайте, щоб фарба повністю розчинилася і не залишилося грудочок. Насипте у цей розчин 150 г рису і добре перемішайте.

Важливий нюанс, рис має бути розсипчастим. Якщо ви бачите на дні зайву рідину, просто зачекайте кілька хвилин. Рис вбере вологу, і тільки тоді він буде правильно залишати цятки на яйці, а не просто замазувати його суцільним кольором.

Крок 2: Процес фарбування

Коли рис став кольоровим і сухим на вигляд, можна приступати до магії.

Візьміть гаряче яйце і покладіть його прямо в лоток із рисом. Закрийте кришку і починайте акуратно струшувати ємність. Яйце буде перекочуватися всередині, а рисинки залишатимуть на ньому кольорові відбитки. Ви можете в процесі відкривати лоток і перевіряти інтенсивність забарвлення. Якщо хочете яскравіший результат — просто закрийте і потрясіть ще трохи.

Головні переваги цього способу фарбування яєць

Однією з найбільших переваг цього методу є неймовірна охайність процесу. Вам навіть не знадобляться захисні рукавички, адже весь творчий етап зосереджений всередині закритого лотка. Оскільки ви не торкаєтеся фарби безпосередньо руками, кухня залишається чистою, а ваші долоні — без жодної кольорової плями.

Крім того, такий спосіб фарбування є швидким, створення однієї крашанки займає буквально хвилину-дві, що дозволяє швидко підготувати цілий кошик до свята.

Реклама

Особливого шарму додає повна унікальність кожної роботи. Завдяки тому, що кольорові рисинки лягають на шкаралупу абсолютно хаотично, ви ніколи не отримаєте два однакові яйця — кожне матиме свій неповторний візерунок у дрібну цятку.

Цей метод однозначно варто спробувати всім, хто хоче здивувати рідних яскравим та сучасним результатом, уникаючи при цьому зайвого клопоту та стосів брудного посуду.