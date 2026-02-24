Як покращити покупний ґрунт для розсади: що потрібно додати, і це не перліт

Грунт для розсади

Період посіву насіння та пікірування молодих сіянців завжди супроводжується пошуком ідеального субстрату.

Більшість садівників використовують готовий торф із магазину, проте він часто потребує додаткового поліпшення через кілька критичних недоліків. Основна проблема полягає в тому, що чистий торф є надто легким і пишним субстратом, який не має стійкої структури. Він дуже швидко пересихає, а після повного висихання стає водовідштовхувальним, що ускладнює подальший рівномірний полив розсади.

Крім того, магазинний торф часто бідний на важливі мікроелементи, такі як сірка та доступний кальцій. Хоча виробники додають до нього крейду або вапно для розкислення, цих доз зазвичай недостатньо для повноцінного живлення молодих рослин, особливо томатів. Без належного доопрацювання такий ґрунт не здатний ефективно утримувати вологу та поживні речовини біля коріння, що гальмує розвиток сіянців і робить їх слабкими.

Що краще не додавати до торфу

Традиційно для розпушування ґрунту рекомендують використовувати перліт, який фактично є спученим склом. Однак для торф’яних субстратів ця порада є сумнівною. Перліт є інертним спіненим склом білого кольору, яке майже не вбирає воду всередину себе, а лише затримує її на поверхні. Він ідеально підходить для розпушування важких ґрунтів і покращення доступу повітря до коріння, але він зовсім не містить поживних речовин. Перліт швидко висихає і з часом може руйнуватися на пил, який шкідливо вдихати під час роботи.

Торф сам по собі дуже легкий і пишний, він не схильний до злежування, тому додатково розпушувати його немає сенсу. Головне завдання полягає не в полегшенні структури, а в підвищенні здатності ґрунту утримувати вологу та поживні речовини.

Популярним поліпшувачем також вважається попел, проте з ним варто бути обережними. Хоча він є джерелом калію та кальцію, попел може сильно залужнити ґрунт, що негативно вплине на розвиток розсади, якщо реальний рівень кислотності субстрату невідомий. Ідеальним варіантом для структури торфу є звичайна важка червона глина, але взимку її практично неможливо дістати з промерзлої землі.

Як зробити ґрунт максимально комфортним для рослин за допомогою доступних засобів

У такій ситуації на допомогу приходить звичайний будівельний гіпс або алебастр. Цей матеріал виконує одразу кілька важливих функцій. Він збагачує бідний торф кальцієм та сіркою, які критично необхідні для здоров’я рослин, особливо томатів. Крім того, гіпс значно підвищує вологоутримувальну здатність ґрунту та стимулює активне розгалуження кореневої системи.

Застосування цього методу є надзвичайно простим і бюджетним. Для приготування якісної суміші достатньо додати одну столову ложку гіпсу на десять літрів торфу. Після ретельного перемішування субстрат стає ідеальним середовищем для розвитку як самих рослин, так і корисної мікрофлори. Така проста добавка дозволить виростити міцну та здорову розсаду абсолютно всіх культур.

Ще можна купити в магазині та додати вермикуліт. Це природний мінерал із групи гідрослюд, який під час сильного нагрівання перетворюється на легкі лусочки або «черв’ячки» золотистого чи бурого кольору. Хоча його часто плутають із перлітом через схоже призначення, ці матеріали мають принципові відмінності у своїх властивостях та впливі на рослини.

Вермикуліт, на відміну від перліту, має унікальну здатність вбирати величезну кількість вологи — він діє як губка, утримуючи воду в п’ять разів більше за власну вагу. Окрім води, він накопичує в собі розчинені добрива і поступово віддає їх корінням, що запобігає вимиванню корисних речовин. Також цей мінерал містить у своєму складі магній, калій та залізо, які поступово переходять у доступну для розсади форму.