Як полегшити прибирання вдома: 6 недорогих речей, які заощадять ваш час

Як полегшити прибирання вдома / © Unsplash

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Щотижневе прибирання вдома не обов’язково має забирати багато часу та сил. Іноді достатньо кількох простих хитрощів і корисних речей, щоб підтримувати чистоту, позбутися пилу та навести лад у шафах без зайвих зусиль. Які недорогі побутові девайси допоможуть зробити домашнє прибирання швидшим та легшим?

Про це розповідає Bored Panda.

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Як полегшити прибирання вдома: корисні лайфгаки

Полегшити прибирання вдома та скоротити час, який ви щотижня витрачаєте на це, можуть допомогти кілька зручних та недорогих девайсів. Усі вони продаються в Україні і є доволі доступними.

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Прибрати пил без постійного розмазування поверхнею допоможе нова популярна губка для пилу — вона резинова і має спеціальні смуги, в яких накопичується пил. Першою її вигадав бренд Scrub Daddy, але вона коштувала 200 гривень. Після цього інші бренди почали випускати схожі губки, але в кілька разів дешевші.

Цю губку потрібно змочити, протерти запилюжені поверхні, а потім просто сполоснути губку під водою. Увесь пил зі смуг змивається дуже легко.

Кошики для організації місця в шафі можуть допомогти розсортувати одяг за сезонами, кольорами чи тканинами. Вони економлять місце в шафі і можуть прискорити ваші збори на роботу.

Ще зручнішими є прозорі кошики, де ви зможете бачити, який саме одяг там лежить.

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Якщо ви вже почали ховати літній та осінній одяг у шафи, а він погано вміщується, зверніть увагу на вакуумні пакети. Це спеціальні пакети, в які легко вміщуються об’ємний одяг, ковдри, подушки та все, що займає багато місця в шафі. Після того, як ви складете все в такий пакет, знайдіть отвір та за допомогою пилососа приберіть зайве повітря.

Так, речі зменшаться в об’ємі і займуть невелике місце у шафі.

Якщо в туалеті є бруд, з яким не можуть впоратися засоби для чищення, допомогти може спеціальна пемза для унітаза. Це зручний шматок пемзи на ручці, який може прибрати застарілі плями та наліт від води. Важливо, що він не псує покриття унітаза.

Якщо пральна машина більше не може впоратися зі своєю функцією, а речі після прання мають дивний запах, варто почистити машинку. У магазинах домашніх товарів часто продаються засоби для чищення пральної машинки, чайника, посудомийки та навіть кавомашини.

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Такий порошок засипають у побутову техніку, як написано в інструкції, а потім запускають промивання. З пральною машинкою засіб для очищення барабана та системи працює аналогічно: порошок для чищення потрібно засипати у відсік для прального порошку чи гелів, а потім поставити режим прання на максимальну температуру.

Після такого чищення барабан та гумові кільця матимуть вигляд нових.

Пароочисник — ще одна корисна річ у побуті, яка може подарувати вам естетичне задоволення та зекономити тисячі гривень на побутовій хімії. Пароочисник працює просто: наливаєте воду, а потім гарячою парою миєте поверхні.

Він чудово чистить ванну кімнату, скляні поверхні, змиває жир на кухні і навіть застарілі плями на меблях. Найкраще — що цей засіб не потребує побутової хімії, і ви можете прибирати самою лише гарячою парою. Цей девайс стане в пригоді тим, хто має алергії, дітей чи тварин.

Лайфгаки прибирання: останні новини

Нагадаємо, звичайний поліетиленовий пакет, надітий на щітку віника, може значно спростити прибирання та позбавити необхідності очищати щетину руками.

Під час підмітання пластик створює захисний шар, завдяки чому волосся, шерсть домашніх тварин, нитки та ворсинки не заплутуються між щетинками, а збираються на поверхні пакета.

Для цього лайфгаку достатньо надіти пакет на нижню частину віника, закривши щетину, і добре зафіксувати його, уникаючи надто тугого натягу, щоб щетинки могли рухатися. Після завершення прибирання пакет просто знімають разом із зібраним сміттям. Віник залишиться чистим.

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