Як поливати спатифілум: зверху чи знизу / © Pixabay

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Спатифілум воліє завжди залишатися лише злегка зволоженим, а тому надмірне поливання — це поширена помилка серед недосвідчених садівників.

Перед поливанням завжди перевіряйте ґрунт на дотик. Якщо він не надто вологий, але трішки прилипає до пальця, знадобиться лише легке поливання. Цю процедуру слід повторювати за потреби, щоб ґрунт не пересихав.

Тут все також залежить від температури і рівня вологості в приміщенні.

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Наприклад, якщо рослина стоїть в сухій і теплій кімнаті, то її слід поливати раз на кілька днів. А ось в вологому і прохолоднішому приміщенні потрібно зволожувати менше.

Частота поливання напряму залежить від пори року. Так, протягом весняного і літнього періодів спатіфілум потребує частішого поливання, ніж восени і взимку. Однак, завжди проводьте пальчиковий аналіз ґрунту.

Багато хто запитує, як правильно поливати спатифілум: зверху чи знизу? Для цієї рослини існує два варіанти, які можна використовувати. Ви можете поливати “жіноче щастя” традиційно з лійки, тобто зверху. Також можна поставити горщик з рослиною у наповнену водою раковину або миску на 15 хвилин. За цей час спатіфілум “нап’ється” стільки, скільки йому потрібно.